Bảo đảm an ninh, an toàn tại các bãi biển

TP. Vũng Tàu có nhiều bãi biển đẹp, thoai thoải, giao thông thuận lợi nên thu hút đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt vào dịp cuối tuần và các ngày lễ, tết. Do đó, thành phố đã chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn cho du khách và người dân khi đến vui chơi, tắm biển.

Đội cứu hộ bãi biển Bãi Sau, TP.Vũng Tàu quan sát người tắm biển để kịp thời cứu hộ khi phát hiện sự cố.

AN TOÀN KHI TẮM BIỂN

8 giờ sáng ngày cuối tuần, khá đông khách du lịch tắm biển tại Bãi Sau (đường Thuỳ Vân, TP. Vũng Tàu). Ông Nguyễn Văn Trãi, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết, vào mùa nắng nóng, mỗi tháng gia đình ông xuống Vũng Tàu 2 lần. “Thường xuyên đến Vũng Tàu, tôi cảm nhận được sự thân thiện, mến khách của con người nơi đây. Bãi tắm vừa sạch vừa an toàn, có lực lượng cứu hộ trực nên tôi rất yên tâm”, ông Trãi nhận xét.

Để bảo đảm an toàn cho du khách, ngành du lịch thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ làm công tác cứu hộ bờ biển; trang bị phương tiện cảnh báo an toàn cho du khách và phục vụ công tác cứu hộ như: phao, cờ hiệu, cọc tiêu, ca nô…

Ông Trần Hữu Bảo Luyện, nhân viên Đội cứu hộ thuộc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu, cho biết Đội cứu hộ có hơn 20 người, chia nhau trực từ sáng sớm tới chiều muộn để kịp thời xử lý, cứu hộ các trường hợp có nguy cơ đuối nước. “Vào mùa gió chướng, Bãi Sau xuất hiện nhiều ao xoáy nguy hiểm. Do vậy, hàng ngày lực lượng cứu hộ phải khảo sát cắm cờ hiệu để cảnh báo người dân và du khách tránh xa các ao xoáy này”, ông Luyện nói.

Theo ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu, từ tháng 6 đến hết mùa Hè, nhân viên cứu hộ sẽ trực 100%. Giờ làm việc cũng sớm hơn, bắt đầu từ 5 giờ 30 và kết thúc khi hết người tắm biển. Ngoài tập trung lực lượng tại khu vực 1.200m bãi tắm Thùy Vân, cuối tuần lượng khách tắm biển tăng cao, BQL các KDL TP. Vũng Tàu còn bố trí cứu hộ tuần tra và trực tại khu vực biển Bãi Trước, Bãi Dứa, đồng thời ngăn chặn, xử lý tình trạng cào vàng, nghêu trên toàn tuyến biển để hạn chế hình thành ao, vũng lõm trên bãi tắm.

GIỮ ANTT TẠI CÁC BÃI TẮM

BR-VT đang bước vào mùa du lịch Hè, lượng du khách về nghỉ dưỡng, tham gia các hoạt động gắn với biển tăng mạnh. Do vậy, địa phương cũng đang tăng cường lực lượng cho công tác giữ gìn ANTT ở các bãi biển. Trung tá Chu Văn Khánh, Tổ trưởng Tổ công tác Bãi Sau, Công an TP. Vũng Tàu cho biết, vào cuối tuần, lễ, tết, lực lượng CSGT và Trật tự tăng cường tuần tra, nhắc nhở khách du lịch không đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, ăn nhậu, xả rác bừa bãi, không buôn bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè.

Bên cạnh đó, Tổ duy trì tuần tra bảo đảm ANTT tại các bãi tắm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý và răn đe các đối tượng có dấu hiệu trộm cắp, cướp giật, gây rối. Tổ công tác Bãi Sau cũng phối hợp các lực lượng gồm: Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch, Đội trật tự đô thị, Thành Đoàn, Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ… kiểm tra, kiểm soát giá cả, môi trường du lịch toàn địa bàn.

“Trước đây, các xã viên HTX thường lén lút bán đồ ăn thức uống cho khách tại bãi biển thì nay đã hợp tác cùng tuyên truyền, vận động du khách không ăn nhậu trên bãi tắm. Du khách và người dân địa phương trở thành cầu nối thông tin cho lực lượng chức năng mỗi khi phát hiện các điểm công cộng có người tụ tập ăn nhậu. Ý thức giữ vệ sinh môi trường được nâng cao từ người kinh doanh đến du khách. Nhờ đó, tình trạng khách tổ chức ăn uống trên công viên, vỉa hè, bãi tắm đã giảm hẳn”, Trung tá Chu Văn Khánh nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN