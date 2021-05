AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm cắp tài sản

Ngày 9/5, Công an TP. Bà Rịa đã phối hợp với Công an TT. Long Hải, huyện Long Điền bắt Trần Hoàng Hạnh (SN 1977, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi trộm cắp tài sản theo thông báo truy tìm số 15/TB-CATP-CSHS ngày 13/4/2021, của Công an TP. Bà Rịa. Đối tượng Hạnh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong hình phạt tù tháng 12/2020. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 9/5, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Đào Trọng Cư (SN 1979, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại địa chỉ 786 Bình Giã, phường 10, TP. Vũng Tàu lực lượng Cảnh sát biển bắt quả tang Cư đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 9/5, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại một quán bida thuộc ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Phạm Long (SN 1995), Nguyễn Văn Lượng (1975), Nguyễn Duy Cương (1983) và Phan Văn Trung (SN 1991, cùng trú tại huyện Long Điền) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cờ cá ngựa. Tang vật thu giữ 800 ngàn đồng, 1 bộ cờ cá ngựa và 69,25 triệu đồng (thu giữ trên người các đối tượng). Quá trình điều tra xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 6,7 triệu đồng. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 9/5, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1977, trú tại huyện Xuyên Mộc) về tội đánh bạc. Theo hồ sơ, Loan tham gia vụ đánh bạc tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc nhưng bỏ trốn nên ngày 28/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc ra quyết định truy nã. Loan bị bắt trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. (Sơn Khê)