Đi ngược chiều đã thành "thói quen khó bỏ"

Chỉ vì nhanh hơn một chút, nhiều người liều lĩnh đi ngược chiều, lâu dần thành thói quen nguy hiểm. Ở nhiều tuyến đường, nhất là QL51 và đường 30/4, tình trạng này rất phổ biến. Đã có nhiều vụ TNGT chết người vì hành vi vi phạm này.

Người điều khiển xe máy không đội mũ đi ngược chiều trên đường 30/4, phường 11, TP.Vũng Tàu

Mới đây, một vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người tử vong nguyên nhân do người điều khiến xe máy đi ngược chiều trên quốc lộ 51. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 6/4, xe khách 16 chỗ, biển kiểm soát 50LD-146.73, do tài xế Tô Trung K. (SN 1983, thường trú xã Thạch Hưng, TX. Kiến Tường, tỉnh Long An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ Bà Rịa về Phú Mỹ. Khi đến km số 54+900 - QL51, thuộc thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ (cách chỗ quay đầu xe khoảng 10m), xe khách tông với xe máy biển số 62FX-0030 chạy ngược chiều, do ông H.V.Đ. (SN 1977, thường trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) điều khiển chở theo bà N.T.A.H. (sinh năm 1980, quê Cần Thơ). Cú tông trực diện vào đầu bên trái xe khách khiến ông Đ. tử vong tại chỗ, bà H. văng qua bên kia đường chừng 20m và tử vong.

Tuy những vụ TNGT do đi ngược chiều thường rất nghiêm trọng nhưng nhiều người điều khiển phương tiện vẫn xem nhẹ. Sáng 8/5, đứng tại đường 30/4 (đoạn gần UBND phường 11, TP.Vũng Tàu) khoảng 10 phút, chúng tôi đếm được hơn 20 lượt phương tiện đi ngược chiều. Nhiều người đi ngược chiều không đội mũ bảo hiểm hoặc cho con nhỏ ngồi trước xe phóng với tốc độ cao. Khi đông phương tiện nhiều người còn cho xe leo lên vỉa hè, “né” người, phương tiện xuôi chiều để tránh ùn tắc gây mất an toàn giao thông cho chính người vi phạm và các phương tiện đi đúng chiều.

Chiều cùng ngày, có mặt tại quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn các phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Tân Phước…TX.Phú Mỹ không khó để bắt gặp người điều khiển xe máy đi ngược chiều. Dù biết nguy hiểm nhưng những người đi ngược chiều đều biện minh cho hành vi của mình. Anh Trần Đăng Kh. (nhà ở phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) cho biết, vào giờ cao điểm, người và phương tiện qua lại đông, nên chờ đi vòng qua bên kia đường cho đúng chiều lưu thông rất mất thời gian. Vì vậy, mỗi khi đi làm anh thường xuyên đi ngược chiều.

Đại úy Mai Bá Thi, cán bộ Đội tuyên truyền và xử lý TNGT, Phòng CSGT (PC08)-Công an tỉnh cho biết, theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và 200 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng đối với xe đạp khi thực hiện hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”. Ngoài ra, người điều khiển xe vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đây được đánh giá là mức phạt nặng đối với các chủ phương tiện vi phạm.

Tuy nhiên, tình trạng đi ngược chiều còn tồn tại do ý thức người tham gia giao thông chưa cao. Họ chọn đi ngược chiều chỉ vì ngại di chuyển đường vòng hoặc đi đoạn đường xa hơn. Thế nhưng, từ việc này lại gây ra các hệ lụy về giao thông như gây kẹt xe hay tai nạn giao thông. Việc vắng bóng lực lượng chức năng và không ai bị xử phạt khi điều khiển phương tiện ngược chiều, lâu dần trở thành thói quen xấu khó bỏ của một số người thiếu ý thức.

Bên cạnh đó, hành vi đi ngược chiều gây tai nạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ mức độ có thể bị phạt tù lên đến 5 năm. Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn luật sư tỉnh BR-VT cho biết, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định: Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định như sau: Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Thiết nghĩ, để giảm thiểu tình trạng đi ngược chiều lực lượng chức năng phải tăng cường xử phạt ở các khu vực thường xảy ra tình trạng trên để cảnh báo, răn đe. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần triển khai nhiều hoạt động để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tham gia giao thông, không đi ngược chiều, không chạy quá tốc độ cho phép, chấp hành nghiêm các biển báo, chỉ dẫn giao thông trên đường. Và quan trọng là ý thức của người tham gia giao thông.

