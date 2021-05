AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/5, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Phan Thanh Tùng (SN 1986, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại một nhà nghỉ thuộc KP. Long Phượng, TT. Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Tùng đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Cùng ngày, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Mộng Ngân (SN 2002, quê tỉnh Kiên Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu. (Nguyễn Văn)

Cho vay nặng lãi

Ngày 20/5, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Hoàng Văn Đình (SN 1998) và Nguyễn Gia Kiểm (SN 1987, cùng trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo trình bày của bị hại, các đối tượng trên đã cho chị Võ Thị L. (SN 1985, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) vay nặng lãi. Tại cơ quan công an, Đình và Kiểm đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. (Phước An)

Nữ đại gia cho vay nặng lãi thêm tội “Rửa tiền”

Đối tượng Lâm Thị Thu Trà.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ cho biết, đơn vị này đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bà Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, trú tại TP. Vũng Tàu) về tội “Rửa tiền”, theo Điều 324 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, ngày 7/4, bà Trà đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, liên quan đến quá trình mở rộng điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do cha con ông Lê Thái Thiện (tức “Thiện Soi”, trú tại TX. Phú Mỹ) thực hiện. Cùng bị bắt còn có bà Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, trú tại TP. Vũng Tàu).

Bà Trà được biết đến là nữ đại gia trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Vũng Tàu. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. (Tin, ảnh: TRÍ NHÂN)

Trộm bò

Ngày 20/5, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ, xử lý đối tượng Phan Thị Phương Thi (40 tuổi, ngụ thôn 1, xã Bình Trung) về hành vi trộm bò.

Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ ngày 16/5, tại cánh đồng thuộc ấp Gia Hòa Yên, xã Bình Giã, Phan Thị Phương Thi đã dắt trộm 1 con bò cái đang mang thai (trị giá khoảng 25 triệu đồng) của ông Đào Văn Đà (ngụ thôn 1, xã Bình Trung). Trong lúc thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng bị chủ nhà phát hiện và trình báo cơ quan công an. (Thái Bình)