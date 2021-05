Xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Những ngày qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương, phối hợp với các lực lượng tổng ra quân xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung vào các địa điểm tập trung đông người như bãi tắm, công viên… Theo đó, trong 3 ngày nghỉ Lễ (từ 1/5 đến 3/5), Công an các địa phương đã lập biên bản đối với 172 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt hành chính 131 trường hợp với số tiền phạt là 218,5 triệu đồng. Đặc biệt, chỉ trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 7 giờ sáng ngày 3/5, lực lượng chức năng đã xử phạt gần 100 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch tại các địa điểm công cộng.

Công an huyện Đất Đỏ xử phạt một trường hợp không đeo khẩu trang tại chợ Đất Đỏ sáng 3/5/2021.

Tại Trung tâm thương mại Bà Rịa (phường Phước Trung, TP. Bà Rịa), Công an phường đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố, UBND phường, Ban quản lý chợ ra quân xử lý hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, qua đó đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 24 trường hợp, với tổng số tiền 48 triệu đồng. Công an TP. Vũng Tàu và Công an huyện Xuyên Mộc đã lập biên bản đối với 36 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra quyết định xử phạt hành chính 32 trường hợp với tổng số tiền 41,5 triệu đồng, căn cứ theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tại Đất Đỏ, trong 2 ngày 2 và 3/5, Công an huyện Đất Đỏ đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn huyện như chợ Phước Hải, Đất Đỏ. Công an huyện đã lập biên bản xử phạt 15 trường hợp không đeo khẩu trang, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh, trước khi xử phạt, lực lượng công an và các đơn vị có liên quan đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch: không tập trung đông người, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, phát miễn phí hàng trăm khẩu trang cho người dân tại các khu vực tập trung đông người.

Tin, ảnh: TRUNG DUNG - ĐÔNG HIẾU