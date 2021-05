AN NINH - TRẬT TỰ 5/3/2021

Trộm cắp tài sản

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng: Trần Hoài Nam (Nam Hiệp, SN 1992), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, cùng trú tại xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) về hành vi “trộm cắp tài sản”. Tại cơ quan công an, Nam và Tuấn khai nhận vào ngày 29/4, các đối tượng đã đột nhập vào 1 mỏ khai thác đá ở ấp 3, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ lấy đi một số sắt (chưa xác định được số lượng) và 1 mắt camera và đầu ghi trị giá khoảng 8 triệu đồng. (Thành Lưu)

Đánh bạc

Ngày 3/5, Công an TP. Vũng Tàu đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ “Đánh bạc” xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 1/5, tại 1 căn nhà trên đường Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào (bài binh Ấn Độ) ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 số tang vật gồm: 1 bộ bài 52 lá, 49.480.000 đồng tiền mặt. (Ngọc Mai)