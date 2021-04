Cảnh giác chiêu trò một mảnh đất bán nhiều người

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra không ít trường hợp một thửa đất bán cho 2 hoặc nhiều người, khiến cho nạn nhân rơi vào cảnh “tiền mất, đất không”.

Bị cáo Lâm Thu Quí đối diện với án tù do có hành vi một thửa đất bán cho nhiều người.

MỘT MIẾNG ĐẤT BÁN CHO 7 NGƯỜI

Mới đây, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Thu Quí (Long Điền) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quí là người đã lừa đảo hàng chục người dân bằng cách một thửa đất Quí vừa đem thế chấp để vay tiền, vừa bán cho nhiều người khác nhau. Theo cáo trạng, bà Lâm Thu Quí có diện tích đất 518m2 ở Long Điền được UBND huyện Long Điền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) từ năm 1997. Năm 2009, bà Quí đồng ý sát nhập diện tích đất trên vào tổng diện tích đất của gia đình cũng nằm ở khu vực thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Tổng diện tích gần 6.000m2. Theo đó, các thửa đất thuộc lô đất trên được phân cho 9 anh chị em bà Quí theo kí hiệu: A,B,C,D,E,F,G,H,I , trong đó diện tích đất của bà Quí là 518m2, kí hiệu G. Trong lúc đang chờ UBND huyện Long Điền cấp Giấy CNQSDĐ với các lô đất chia theo ký hiệu trên, lợi dụng sự tin tưởng của anh chị em trong gia đình, bà Quí đã tự ý bán đất của 4 người anh chị em khác và của mình cho nhiều người để chiếm đoạt tiền. Trong đó, có trường hợp một thửa đất, bà Quí đã đem bán cho 7 người khác nhau, nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể như thửa đất kí hiệu F của anh trai L.K.Th của bà Quí. Thửa đất này, ông Th. dự tính ủy quyền cho em trai là ông L làm thủ tục sang tên GCNQSDĐ nhưng chưa thực hiện. Ngày 19/11/2009, bà Quí vay của bà Ng.Th,Th.H.(SN 1976, trú tại TP. Vũng Tàu) 180 triệu đồng. Để bảo đảm cho việc trả nợ, Quí ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (có công chứng) đối với thửa đất ký hiệu F (của ông Th.) cho bà H. với giá 100 triệu đồng. Đến ngày 10/4/2012, Quí vay tiếp của bà H. 620 triệu đồng. Tiếp đó, dù đã ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ lô F với bà H, nhưng Quí vẫn tiếp tục ký hợp đồng (giấy tay, không có công chứng) để chuyển nhượng thửa đất này cho 6 người khác, lấy thêm 750 triệu đồng.

Người dân mua đất tại dự án KDC Gia Long Residence (phường Long Toàn, TP.Bà Rịa) tố chủ đầu tư một thửa đất bán cho nhiều người.

Đối với thửa đất ký hiệu G (đất của Quí), ngày 1/7/2010, Quí gửi đơn đến UBND huyện Long Điền xin được cấp “sổ đỏ”. Trong thời gian chờ được cấp giấy, Quí đã ký hợp đồng (giấy tay không có công chứng) chuyển nhượng thửa đất G cho 8 người khác để lấy 724 triệu đồng.

Đối với thửa đất ký hiệu B (đất của ông L., cũng là anh trai của Quí): Sau khi quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật, ông L đã nhờ bà Quí phân thành nhiều lô nhỏ để chuyển nhượng cho người khác. Sau đó, Quí thông báo cho ông L. mỗi lô đất có diện tích 55m2 với giá 50 triệu đồng. Thấy giá rẻ, ông L. không đồng ý giá chuyển nhượng và không để Quí chuyển nhượng QSDĐ của mình nữa. Tuy nhiên, Quí vẫn tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ đối với lô B cho 6 người khác (giấy tay, không công chứng) để lấy 510 triệu đồng. Tổng số tiền bà Quí các bị hại qua hình thức bán đất hơn 2 tỷ đồng. Khi nhận ra bản thân bị lừa, những nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 29/5/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Lâm Thu Quí. Tuy nhiên, do bị cáo bỏ trốn, nên sau nhiều năm chờ đợi các bị hại vẫn chưa lấy lại được tiền.

Tương tự, tình huống trên cũng đã xảy ra tại phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ . Theo ông L.Ng.T (ngụ phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ), năm 2020 ông có mua lô đất tại Khu đô thị Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Sau khi đặt cọc 2/3 số tiền thì bất ngờ ông T. phát hiện mảnh đất mình mua đã được chủ đất sang nhượng cho 1 người khác. Vụ việc tranh chấp giữa 2 bên đến nay vẫn chưa có kết quả. “Theo thỏa thuận ban đầu sau khi đặt cọc số tiền 1,8 tỷ đồng, gia đình tôi được phép đầu tư xây dựng hàng rào, đổ đất làm nền móng cao lên, trồng các loại cây có giá trị trên đất… Thế nhưng, sau đó một nhóm người tự ý bẻ khóa, xông vào chặt bỏ cây, tháo dỡ hàng rào thì tôi mới té ngửa đất đã bán cho hai người”, anh T. bức xúc nói.

CẨN TRỌNG KHI MUA ĐẤT

Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, vài năm trở lại đây, cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn thư khiếu nại của người dân về việc mua bán, sang nhượng đất trái phép, trong vài vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo kiểu một mảnh đất bán cho nhiều người.

Theo Luật sư Thịnh Đình Quang (Hội Luật gia tỉnh), thực tế hiện tượng này đã trở nên khá phổ biến và đang có dấu hiệu gia tăng trong bối cảnh đất đai ngày càng có giá trị. Hầu hết các vụ lừa đảo dạng này chủ yếu là do mua đất bằng giấy tay hoặc mua đất các dự án phân lô bán nền chưa được cấp “sổ đỏ”. Vì nhu cầu chỗ ở, đất ở cao, nhiều người chấp nhận mua chung một khu đất nông nghiệp để xây nhà. Nhiều người thiếu cảnh giác, ham lợi nhuận hay quá tin tưởng vào người bán nên không kiểm tra đối chiếu kỹ, chấp nhận giao dịch bằng các giấy tay và các hồ sơ photo, không được cơ quan chức năng công chứng, chứng nhận. Nếu chủ đất gian dối đem sổ đất cầm cố ngân hàng hoặc bán cho người khác thì hậu quả khó lường. “Việc công an có khởi tố hình sự phía người bán hay không chỉ là xử lý phần ngọn, khi hậu quả đã xảy ra rồi. Cái gốc để giải quyết tình trạng này phải bắt đầu từ ý thức của người đi mua đất. Nếu họ cẩn thận, làm đúng quy định thì khó có ai mà lừa được”, ông Quang khẳng định.

Theo Luật sư Quang, để tránh không tránh rơi vào các tình huống như các trường hợp như trên, người mua đất cần tỉnh táo yêu cầu người bán xuất trình trước bản gốc giấy CNQSDĐ trước khi đặt cọc. Người mua nên đặt cọc số tiền không quá 10% giá trị chuyển nhượng nhà đất và thời gian từ khi đặt cọc đến khi các bên tiến hành lập hợp đồng chuyển nhượng tối đa không quá 1 tháng. Khi phát hiện bị lừa bán một sổ đỏ cho nhiều người để chiếm đoạt tiền cọc, người mua nên tố cáo hành vi vi phạm pháp luật này đến cơ quan công an, đề nghị điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự bên bán khi có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG