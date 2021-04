AN NINH - TRẬT TỰ

Mượn xe đem cầm cố

Ngày 25/4, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Chu Đức Nhu (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của bị hại, ngày 31/3, Nhu mượn xe mô tô Vario biển số 86B7-412.49 của chị Nguyễn Vũ Nhật Thảo (SN 1997, quê tỉnh Bình Thuận) rồi mang đi cầm cố lấy 19 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 5/4, lợi dụng chị Thảo nhờ quản lý tài sản, nên Nhu lấy 1 đồng hồ đem đi cầm lấy 3 triệu đồng. (Sơn Khê)

Trộm cắp tài sản

Ngày 25/4, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Lê Duy Khánh (SN 1992, không có nơi cư trú nhất định) về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Cường (SN 1974, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, Khánh trộm 1 xe mô tô hiệu Honda biển số 54K5-3343 của ông Nguyễn Chức (SN 1951) ở ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Sau đó, Khánh bán lại xe cho Cường. Mặc dù, Cường biết rõ tài sản trên do Khánh phạm tội mà có nhưng vẫn tiêu thụ. Ngoài ra, Khánh còn khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản (xe mô tô) khác trên địa bàn huyện Long Điền và 1 vụ tại TP.Vũng Tàu. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 25/4, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, tại KP 4, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, lực lượng Công an phường Phước Trung bắt quả tang Nguyễn Lê Minh Phương (SN 1982, trú tại TP. Bà Rịa) đang tàng trữ trái phép 1 viên nén ma túy. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương tại địa điểm trên lực lượng công an thu giữ thêm 2 gói nilon bên trong chứa chất nghi là ma tuý. (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 25/4, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Hoàng Thị Nguyệt (SN 1976, quê tỉnh Bình Thuận) về hành vi đánh bạc. Theo hồ sơ, Nguyệt gây án tại huyện Xuyên Mộc rồi bỏ trốn, nên ngày 12/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc ra quyết định truy nã. Nguyệt bị Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công an xã Tân Hải, TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tân Hải, TX.La Gi. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 25/4, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài tứ sắc ăn tiền tại nhà bà Phạm Thị Nghĩa (SN 1961), ở KP.Ngãi Giao, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Tang vật thu giữ, 9 bộ bài tứ sắc, 4 xe mô tô các loại và số tiền 32,99 triệu đồng thu trên chiếu bạc và trên người các đối tượng. (Trí Nhân)