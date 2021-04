Sáng 23/4, Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), ngày Quốc tế Lao động 1/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đợt cao điểm, Công an tỉnh và công an các địa phương thực hiện đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm ANCT và TTATXH; Tăng cường quản lý chặt đối tượng, địa bàn trọng điểm, chủ động phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra kích động, tụ tập, gây rối ANTT, phá hoại bầu cử; Tổ chức tấn công, trấn áp, truy nã các loại tội phạm; Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án từ 80% trở lên. Trong đó, tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng từ 90% trở lên; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kéo giảm TNGT từ 5 đến 10% ở 3 tiêu chí...

Đợt cao điểm diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 23/4 đến ngày 23/6.

TRÍ NHÂN