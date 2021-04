AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 22/4, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại 1 phòng trọ trong hẻm 41 (Hải Thượng Lãn Ông, TP.Vũng Tàu) do có mâu thuẫn về tình cảm vợ chồng, nên Nguyễn Văn Tiến (SN 1982, quê Hà Tĩnh) đã dùng kéo đâm vợ là chị Đậu Thị Thể (SN 1987, trú tại TP. Vũng Tàu) gây thương tích. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 22/4, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục xử lý vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, Phan Hải Minh (SN 1994, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đã đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1967, ở ấp Thanh Bình 3, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) trộm 18 triệu đồng. Sau đó, Minh đưa lại cho bà Điệp 6,6 triệu đồng và thừa nhận đã lấy số tiền trên.

•Cùng ngày, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, trong quá trình tuần tra tại đường ống dẫn khí thuộc KP.Quảng Phú (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) lực lượng Công an phường Phú Mỹ phát hiện Đào Văn Song (SN1963, quê Bình Thuận) chở theo Phạm Văn Nam (SN1982, quê Nghệ An) đang sử dụng xe mô tô biển số 60H4-9998 kéo theo xe lôi trộm 2 cây sắt đang chở đi tiêu thụ. (Phước An, Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Lê Đức Thanh (SN 1998, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại quán cà phê T.A (ấp Thanh Bình 3, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc), lực lượng Đồn Biên phòng Bình Châu bắt quả tang Thanh đang tàng trữ 7 gói nhỏ ma túy đá. (Nguyễn Văn)