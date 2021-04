AN NINH - TRẬT TỰ 21/4/2021

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 21/4, Công an huyện Xuyên Mộc đang lập hồ sơ xử lý vụ “Tàng trữ trái phép chất ma túy” do Đồn Biên phòng Phước Thuận chuyển giao. Vào lúc 14h55 ngày 15/4, tại 1 quán cà phê thuộc ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, Đồn Biên phòng Phước Thuận phối hợp với Công an xã Phước Thuận phát hiện, bắt quả tang Lê Thành Công (SN 2001, HKTT: TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) đang tàng trữ 1 gói nylon được hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh (Công khai nhận là ma túy tổng hợp dạng khay), 2 viên nén hình khối màu vàng nhạt (Công khai là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc).

* Trước đó, vào lúc 8h00 ngày 20/4, tại ấp An Hòa, xã An Ngãi, huyện Long Điền, Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã An Ngãi bắt quả tang Nguyễn Văn Vũ (SN 1989, HKTT: xã An Ngãi, huyện Long Điền) có hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cơ quan công an thu giữ 7 đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín 2 đầu, bên trong có chứa chất bột màu trắng (Vũ khai nhận là heroin). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Vũ để tiếp tục xác minh, làm rõ. (Ngọc Mai, Trung Lưu)

Trộm cắp xe mô tô bị bắt

Ngày 21/4, Công an TX. Phú Mỹ đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ “trộm cắp tài sản” do Công an xã Châu Pha bàn giao. Vào khoảng 11h00 ngày 20/4, trong lúc đang đi câu cá, Nguyễn Quang Hòa (SN 1988, HKTT: xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) phát hiện 1 chiếc xe mô tô đang dựng trên bờ đập, trên xe có cắm sẵn chìa khóa, không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Hòa tiếp cận, mở khóa xe mô tô chạy thì bị Nguyễn Viết Minh (SN 1992, HKTT: TX.Phú Mỹ) phát hiện và cùng những người dân chung quanh truy đuổi, bắt giữ Hòa giao Công an xã Châu Pha. (Đỗ Lê)

Chém người vì bạn gái bị đánh

Ngày 21/4, Công an TP. Vũng Tàu đang lập hồ sơ xác minh, điều tra 1 vụ “cố ý gây thương tích” trên địa bàn. Vào lúc 0h15 ngày 17/4, tại phường 1, TP. Vũng Tàu, trong lúc Nguyễn Văn Giàu (SN 1999; HKTT: huyện An Phụ, tỉnh Kiên Giang) đang ở trong nhà thì bạn gái của Giàu bị một số người cầm dao đuổi đánh. Lúc này Giàu chạy đến xe nước mía gần nhà lấy 1 con dao bầu chặt mía đuổi theo, chém vào tay 1 thanh niên trong nhóm tên là Nguyễn Ngọc Hùng (SN 2003, HKTT: phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) gây thương tích. Đến ngày 20/4, Nguyễn Văn Giàu đã đến cơ quan công an để đầu thú. (Trung Dung)

2 người tử vong do TNGT

Lúc 14h00 ngày 20/4, tại km8+200 QL.55, thuộc ấp Đồng Trung, xã An Nhứt, huyện Long Điền, xe ô tô tải biển số 72C-127.26 do ông Dương Quốc Thi (SN 1975, HKTT: huyện Châu Đức, tỉnh BR–VT) điều khiển lưu thông trên QL.55, theo hướng từ huyện Đất Đỏ về TP. Bà Rịa, khi đến địa điểm trên đã xảy ra tai nạn với xe mô tô BKS: 18S1-3798 do ông B.V. H. (SN 1966, HKTT: huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển. Hậu quả, ông H. tử vong.

Cũng trên QL.55, vào lúc 16h20 ngày 20/4, tại km 48, đoạn đi qua ấp khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, xe mô tô biển số 72E1-254.38 do V.H.S (SN 2000) điều khiển chở theo Lê Văn Thế (SN 2004, cùng trú tại huyện Châu Đức, tỉnh BR–VT) lưu thông theo hướng từ tỉnh Bình Thuận đi xã Bình Châu, khi đến khu vực trên thì lao qua lề phải tự gây tai nạn giao thông. Hậu quả, ông S. tử vong. (Độ Luân)