Xe máy đối đầu ô tô, 2 người thiệt mạng

Trưa 6/4, các cơ quan chức năng TX. Phú Mỹ đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 6/4, xe khách 16 chỗ, biển kiểm soát 50LD-146.73, do tài xế Tô Trung K. (SN 1983, thường trú xã Thạch Hưng, TX. Kiến Tường, tỉnh Long An) điều khiển hướng từ Bà Rịa về Phú Mỹ. Khi đến km số 54+900 - QL51, thuộc thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ (cách chỗ quay đầu xe khoảng 10m), xe khách tông nhau với xe máy biển số 62FX-0030 chạy ngược chiều, do ông Hồ Văn Đ. (SN 1977, thường trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) điều khiển chở theo bà N.T.A.H. (sinh năm 1980, quê Cần Thơ). Cú tông trực diện vào đầu bên trái xe khách khiến ông Đ. tử vong tại chỗ, bà H. văng qua bên kia đường chừng 20m và tử vong ngay sau đó. Xe máy hư hỏng hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh, Đội Cảnh sát Điều tra và Viện KSND TX. Phú Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MẠNH KHÁ