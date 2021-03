AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/3, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Phạm Ngọc Sơn (25 tuổi) và Phan Văn Dương (27 tuổi, cùng trú tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cả 2 đối tượng bị Công an xã Bưng Riềng bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 4 gói ma túy đá tại khu vực ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. (Huy Na)

Lừa đảo

Ngày 8/3, Công an TX. Phú Mỹ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Huỳnh Chí Sang (27 tuổi, trú tại phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ) đã mượn 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius của anh Nguyễn Bảo Cảnh (17 tuổi, trú tại phường Tân Phước, TX Phú Mỹ) nhưng không trả mà đem đi cầm với số tiền 2 triệu đồng. (Huy Ngô)

Trộm dê

Ngày 8/3, Công an huyện Châu Đức điều tra vụ trộm 2 con dê nặng 75 kg (trị giá khoảng 10 triệu đồng) xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Lý (54 tuổi, trú tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức). (Ngô Huy)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quyết định khởi tố số 51/QĐ ngày 19/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe mô tô kiểu dáng xe Ultimo, số máy 1SK1-004367, số khung: RLCLISK10DY004370, biển kiểm soát 72C1-400.62. Để có cơ sở xử lý tang vật của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu thông báo ai là chủ sở hữu chiếc xe mô tô có những đặc điểm nêu trên, mang theo các giấy tờ liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu để làm việc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu sẽ xử lý vật chứng theo đúng quy định của pháp luật. Mọi chi tiết xin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu (gặp ĐTV Hoàng Thái Sơn, SĐT: 0915.800.989).