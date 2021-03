Về tận xã làm căn cước công dân

Bộ Công an đặt mục tiêu đến trước ngày 1/7/2021 cả nước cấp được 50 triệu căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử. Để thực hiện mục tiêu này, Công an tỉnh và công an các địa phương đang gấp rút triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tổ chức lực lượng về tận địa bàn dân cư làm thủ tục cấp CCCD cho người dân.

Công an huyện Đất Đỏ làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử lưu động cho người dân xã Phước Long Thọ.

8 giờ sáng 25/2, các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Đất Đỏ đã có mặt tại trụ sở UBND xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ để làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân. Do đã thông báo từ trước qua hệ thống truyền thanh huyện và xã nên khoảng 30 người dân đã có mặt từ sớm, háo hức chờ làm CCCD gắn chíp. Không để người dân chờ lâu, CBCS bắt tay ngay vào công việc, người lắp máy vi tính, máy in, người chuẩn bị máy chụp ảnh, máy lăn tay… Chỉ sau 15 phút, cơ sở vật chất phục vụ việc làm CCCD đã được lắp đặt xong. Ngay sau đó, các CBCS phối hợp tác nghiệp nhịp nhàng theo quy trình làm CCCD: người ghi thông tin, người hướng dẫn kê khai vào mẫu làm căn cước, người lăn tay, chụp hình… Trong quá trình làm việc, các CBCS luôn niềm nở, tận tụy, hướng dẫn người dân.

Bà Khổng Thị Mai (58 tuổi, trú tại ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ) cho hay, khi biết tin công an huyện về địa phương làm CCCD gắn chíp, vợ chồng bà đã thu xếp công việc để đến trụ sở UBND xã từ rất sớm. “Tôi thấy làm CCCD gắn chíp rất tiện, không phải ghi nhiều thông tin như làm CMND trước đây. Tôi chỉ cần mang hộ khẩu, đọc thông tin cá nhân để các CBCS kiểm tra dùm nên chỉ 5 phút là xong”, bà Mai phấn khởi nói. Ông Bùi Văn Quang (55 tuổi, trú tại ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ) chia sẻ: “Ban đầu tôi không hiểu lắm về CCCD gắn chíp. Đến đây, tôi đã được cán bộ công an giải thích về tác dụng, sự tiện lợi của CCCD gắn chíp nên tôi yên tâm lắm. Khi nộp hồ sơ, các cô chú công an cũng hướng dẫn rất tận tình”.

Đại úy Hồ Thị Hồng Trâm, Đội trưởng Đội quản lý hành chính, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đơn vị thực hiện việc cấp CCCD cho người dân xã Phước Long Thọ trong 3 ngày, từ 24 đến 26/2. Đa số người dân địa phương làm nghề nông nghiệp. Một số người bàn tay chai sạn, bong tróc mất dấu vân tay nên có những trường hợp phải 30 phút mới lấy được. “Ngoài ra, một số trường hợp ghi trong sổ hộ khẩu thiếu ngày, tháng sinh, nhưng không còn giấy khai sinh mà có CMND nên chúng tôi phối hợp với công an xã xác minh thông tin để hoàn thiện thủ tục cấp CCCD cho bà con, không để bà con phải đi lại nhiều lần. Trong thời gian tới, Công an huyện Đất Đỏ sẽ cấp CCCD gắn chíp lưu động tại các trường học và các xã trên địa bàn”, Đại úy Hồ Thị Hồng Trâm thông tin thêm.

Còn tại điểm cấp CCCD lưu động ở trụ sở Công an TT.Long Điền, huyện Long Điền, Công an huyện cũng bố trí cán bộ phối hợp với công an địa phương hướng dẫn thủ tục và đăng ký cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân. Ông Nguyễn Văn Lợi, ngụ TT.Long Điền phấn khởi nói: “Đến làm thủ tục cấp CCCD, tôi không phải chờ lâu, chỉ khoảng 10 phút là đã xong. Các CBCS công an hướng dẫn rất chu đáo, nhiệt tình”, ông Lợi bày tỏ sự hài lòng.

So với CCCD sử dụng mã vạch, CMND 9 số và 12 số bằng phôi giấy thì thẻ CCCD gắn chíp bằng nhựa cứng có độ bền lâu hơn, có độ bảo mật cao hơn, có thể lưu trữ lượng thông tin lớn hơn và có thể linh hoạt, mở rộng tích hợp thêm các thông tin, dữ liệu hay dịch vụ tiện ích trong tương lai. Khi CCCD gắn chíp điện tử có tích hợp đầy đủ thông tin của các bộ, ngành khác như thuế, bảo hiểm y tế, bằng lái xe và các loại giấy tờ có giá trị khác, thì có thể phòng tránh được việc các loại giấy tờ bị giả mạo. Người dân đi giao dịch và làm thủ tục hành chính không phải mang nhiều loại giấy tờ, giảm thời gian và chi phí cho những thủ tục hành chính công, thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch trực tuyến của chính phủ điện tử.

Trung tá Nguyễn Văn Thống, Đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Long Điền cho biết, trong thời gian tới, công an huyện sẽ xoay vòng cấp CCCD lưu động cho người dân tại các địa phương để bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu của Công an tỉnh.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh, từ ngày 1/1/2021 đến nay, Công an tỉnh và công an các địa phương đã tiếp nhận gần 9.000 hồ sơ đăng ký cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân. Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Trưởng phòng PC06 cho biết, theo quy định, công dân đang sử dụng CMND 9 số, CCCD có mã vạch 12 số thì các giá trị giao dịch dân sự vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, để tiến tới cải cách hành chính cũng như xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Công an khuyến khích người dân đổi sang CCCD có gắn chíp điện tử để thuận lợi hơn trong các giao dịch dân sự.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN