AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 28/2/2021

Giao cấu với trẻ em

Ngày 28/2, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra tại nhà nghỉ N.H. (đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Theo hồ sơ, tại địa điểm trên Phạm Văn Khải (SN 2000, quê tỉnh Bình Dương) đã quan hệ tình dục với cháu T.T.A (SN 2007, chỗ ở phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). (Sơn Khê)

Mua bán trái phép chất ma tuý

Ngày 28/2, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Dương Minh Hậu (SN 1991, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Trước đó, tại TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc các trinh sát Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Hậu đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Văn Thắng (SN 2000, trú tại huyện Xuyên Mộc). Tang vật thu giữ 9 gói ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Truy nã

Ngày 28/2, Công an huyện Long Điền đã ra quyết định truy nã số 04/QĐ-ĐTTH đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1984, HKTT: KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền) về tội đánh bạc trong vụ đánh bạc dưới hình thức chơi số đề xảy ra vào ngày 9/9/2020, tại KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 28/2, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Lý Lương (SN 1976, trú tại KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền) đi mua lẩu bò tại quán Hai Cô, TT.Long Hải mang về nhậu. Lúc này, Lê Hoài Linh (SN 1995, cùng nơi cư trú với Lương) không hài lòng liền chửi bới sau đó cầm 2 con dao Thái lan cùng với Lương đến gặp chủ quán để nói chuyện. Tuy nhiên, khi đến nơi, Linh và Lương bị một số đối tượng lao vào đánh. Lúc này, Linh dùng 1 con dao mang theo đâm Nguyễn Văn Quang (SN 1991, trú tại huyện Long Điền) gây thương tích. (Trí Nhân)

Cướp giật tài sản

Ngày 28/2, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, bà Lê Thị Hồng Thắm (SN 1975, trú tại TP.Vũng Tàu) đang đứng mua hoa tại trước số 475, Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu thì bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật túi xách (bên trong có 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 11 Promax mua năm 2020, với giá 27 triệu đồng) rồi tẩu thoát. (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn phường Rạch Dừa, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ xe máy có đặc điểm sau: Wave màu xanh, biển số 83H2-8080, số máy HCO9E-0590154, số khung RLHHC090X3Y59008. Ai là chủ sở hữu tài sản trên, liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (số 01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856241 hoặc 0937.380078 gặp ĐTV Nguyễn Quốc Tiến) để giải quyết.