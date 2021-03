AN NINH - TRẬT TỰ 29-3-2021

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào lúc 18 giờ ngày 28/3, tại ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, Công an xã An Ngãi bắt quả tang Danh Văn Đen (SN 1990, HKTT: huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 2 gói nilon hàn kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (Đen khai nhận là ma túy đá). Hiện Công an huyện Long Điền đã ra quyết định tạm giữ Danh Văn Đen để tiếp tục điều tra, xử lý. (Đỗ Lê)

Bắt giữ tàu chở 20.000 lít dầu D.O trái phép

Ngày 29/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển 20.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng tàu cá BV 96668 TS (tỉnh Tiền Giang). Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28/3, tại khu vực biển cách huyện Côn Đảo khoảng 60 hải lý về phía Đông Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu cá BV 96668 TS do ông Trần Đình Sơn (SN 1971, trú tại phường Tân Long, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, tàu BV 96668 TS đang vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu D.O. Thuyền trưởng Sơn không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số dầu trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải tàu BV 96668 TS về Côn Đảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. (Minh Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 29/3, Công an xã Phước Hưng, huyện Long Điền cho biết đã bắt giữ Võ Hữu Nghĩa (SN 1989, HKTT: huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; chỗ ở hiện tại: xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), bàn giao cho Công an huyện Long Điền xử lý. Trước đó, do có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bài tiến lên ăn tiền, ngày 31/1/2021, Nghĩa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong quá trình điều tra, Nghĩa cố tình đi khỏi địa phương nên đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền ra quyết định truy nã vào ngày 26/3/2021. (Ngọc Mai)