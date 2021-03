Làm giả giấy tờ để bán lại căn nhà 83 Lê Phụng Hiểu, TP.Vũng Tàu

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh BR-VT cho biết, đơn vị đang thụ lý, điều tra đối với Dương Bảo Trân (ảnh, sinh 1985, trú tại: 412/16/14 Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) là bị can trong vụ án “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do Công an TP.Vũng Tàu chuyển giao.

Theo hồ sơ, ông Đỗ Thành Luân (sinh 1987, trú tại: 392 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) là chủ sở hữu căn nhà tại số 83 Lê Phụng Hiểu, phường 8, TP.Vũng Tàu. Tháng 2/2019, ông Luân thỏa thuận bán căn nhà nói trên cho Dương Bảo Trân với giá 1.299.000.000 đồng. Sau khi đặt cọc, Trân không đủ tiền trả và tiếp tục bán lại căn nhà này cho ông Nguyễn Bá Tòng (sinh 1971, trú tại: 110/4 Phạm Hồng Thái, phường 7, TP.Vũng Tàu). Sáng 20/3/2019, tại phòng công chứng số 3 tỉnh BR-VT, ông Luân trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên cho ông Tòng.

Đến 14 giờ cùng ngày, cũng tại phòng công chứng số 3 tỉnh BR-VT, Trân tiếp tục làm thủ tục bán căn nhà 83 Lê Phụng Hiểu cho vợ chồng ông Trần Sỹ Nhạc (sinh 1957) và bà Nguyễn Thị Mai (sinh 1961, cùng trú tại B324/6 Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, TP.Hồ Chí Minh) với giá 1.360.000.000 đồng. Tại đây, Trân nhờ một người giả làm chủ nhà Đỗ Thành Luân để đứng ra ký hợp đồng công chứng. Sau khi ký hợp đồng, ông Nhạc và bà Mai giao hết các giấy tờ cho Trân (để làm thủ tục sang tên). Đến ngày 30/4/2019, Trân trực tiếp đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của căn nhà số 83 Lê Phụng Hiểu (số CA021899) cho bà Trần Nguyễn Hoài Trung (con gái của ông Nhạc, bà Mai). Đến tháng 12/2019, vợ chồng ông Nhạc, bà Mai nghi ngờ giấy chứng nhận nói trên là giả nên đã trình báo vụ việc với Công an TP. Vũng Tàu.

Tại bản Kết luật giám định số 440/PC09-Đ2 ngày 16/4/2020 của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh BR-VT xác định giấy chứng nhận số CA021899 mà vợ chồng ông Nhạc, bà Mai giao nộp là tài liệu giả.

Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ, ngày 11/3/2021, Công an tỉnh BR-VT đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với thời gian 3 tháng đối với Dương Bảo Trân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thông báo: ai là nạn nhân của Dương Bảo Trân, hoặc bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.

Tin, ảnh: DIỆU LINH