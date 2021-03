AN NINH - TRẬT TỰ 21/3/2021

Cố ý gây thương tích

Ngày 21/3, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại KP. Phước Lập (phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ), do có mâu thuẫn nên chị Đinh Thị Phương Uyên (SN 1977, trú tại TX. Phú Mỹ) bị Bùi Thị Mùi (SN 1991, trú tại TX. Phú Mỹ) dùng 1 cây mài dao đánh gây thương tích. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 21/3, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, kẻ gian đã đột nhập nhà chị Phạm Thị Hằng (SN 2003, ở ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa) trộm 1 xe máy hiệu DAELIMKREA màu đen biển số 72AD-024.70, số khung: B3UHA00082, số máy: FMBD00000882. (Nguyễn Văn)

•Cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại tiệm áo cưới LUCIA (thuộc ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Theo trình bày của bị hại, chị Nguyễn Hoàng Yến Vy (SN 2003, trú tại huyện Xuyên Mộc) đến tiệm áo cưới trên và để 1 ba lô ở xe máy dựng trước cửa tiệm. Một lúc sau ra, chị Vy phát hiện bị mất chiếc ba lô. Sau đó, chị Trần Thị Trúc Phương (SN 1994, trú tại huyện Xuyên Mộc) là chủ tiệm áo cưới trên, kiểm tra thì phát hiện trong nhà bị mất 2 ĐTDĐ nên đã trình báo công an. Qua xác minh, trích xuất camera, công an xã đã mời đối tượng Lâm Chí Đại (SN 2004, trú tại huyện Xuyên Mộc) lên làm việc. Tại cơ quan công an Đại khai nhận hành vi trộm cắp của mình. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 21/3, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Võ Thị Thu Trang (SN 1987, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại trước số 243 (đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) lực lượng Đồn Biên phòng Chí Linh, bắt quả tang Trang đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp trọng lượng 0,3305g. (Lê Nguyễn)

Truy nã

Ngày 21/3, Công an huyện Long Điền đã ra quyết định truy nã số 05/QĐ-ĐTTH đối tượng Bùi Văn Điều (SN 1968, HKTT: xã Quảng Ninh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội đánh bạc trong vụ đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào ăn tiền xảy ra vào ngày 10/1/2021, tại KP. Hải Tân (TT. Long Hải, huyện Long Điền). (Trí Nhân)