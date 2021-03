AN NINH - TRẬT TỰ 15-3-2021

Cố ý gây thương tích

Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 14/3, tại một quán karaoke thuộc ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) do mâu thuẫn, Đào Duy Bảo (SN 1987, HKTT: xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) đã dùng dao tự chế đâm Nguyễn Toàn (SN 1997, HKTT: xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc), Nguyễn Mạnh Tài (SN 1996) và Hồ Sỹ Khanh (SN 1991, cùng trú tại quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh), bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Vụ việc đang được Công an huyện Xuyên Mộc xử lý. (Thành Lưu)

Mượn xe không trả

Ngày 15/3, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ điều tra, xác minh theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị C. (SN 1998, trú tại phường Long Hương, TP. Bà Rịa) về việc Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, HKTT: xã Phước Hưng, huyện Long Điền) mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda AirBlade BKS của chị C. vào ngày 20/1/2021. Sau đó, Sơn nhắn tin báo cho chị C. biết đã đem xe đi cầm, hẹn 3 ngày sau sẽ chuộc và trả lại xe. Tuy nhiên, đến nay Sơn vẫn chưa mang xe đến trả. (Đỗ Lê)

Trộm xe máy

Ngày 15/3, Công an TX. Phú Mỹ tạm giữ hình sự Quách Văn Nhân (SN 1977, HKTT: huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, nơi cư trú không rõ ràng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 10/3, ông Lê Anh Khoa (SN 1971, trú tại phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ) dựng xe mô tô nhãn hiệu SINUDA trước hiên nhà đã bị kẻ gian lấy trộm. Từ một số nguồn tin, đến ngày 13/3, Công an TX. Phú Mỹ đã mời Quách Văn Nhân đến làm việc và Nhân đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. (Ngọc Mai)