AN NINH - TRẬT TỰ 1/3/2021

Trộm sa lưới

Ngày 1/3, Công an huyện Châu Đức đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1988, HKTT: xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 6 giờ ngày 26/2, hộ gia đình ông Phạm Trung Viễn tại xã Bàu Chinh huyện Châu Đức bị kẻ gian lấy trộm 1 cây mai (trị giá khoảng 5.000.000 đồng). Qua điều tra, đến ngày 27/2, Công an huyện Châu Đức đã xác định nghi can gây ra vụ trộm cắp nói trên là Nguyễn Thanh Tuấn. (Ngọc Mai)

Trộm chuông chùa

Ngày 1/3, Công an TX. Phú Mỹ đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Vào khoảng 1 giờ ngày 27/2, Nguyễn Thành Lợi (SN 2004), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2002) và Nguyễn H.Q (SN 2006, cùng trú tại TX. Phú Mỹ) đến 1 ngôi chùa tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ để trộm cắp tài sản. Hiếu đứng ngoài cảnh giới còn Q. và Lợi leo tường rào vào bên trong lấy trộm 1 chiếc chuông bằng kim loại (đúc vào năm 2019 với giá 5.000.000 đồng) đem giấu tại bụi cây trong lô cao su gần chùa. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Q. và Lợi quay lại lấy chiếc chuông nói trên đi bán tại 1 tiệm phế liệu được 210 ngàn đồng, chia nhau tiêu xài. (Đỗ Lê)

Đánh bạc

Ngày 1/3, Công an huyện Long Điền đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Vào khoảng 15 giờ 10 ngày 26/2, Công an xã Phước Hưng, huyện Long Điền bắt quả tang 7 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà bà Trần Thị Mỹ Diện ở ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, thu giữ 7.450.000 đồng trên chiếu bạc, 4 con vị hình tròn cùng nhiều tang vật khác. Bước đầu cơ quan chức năng xác định chiếu bạc nói trên do Nguyễn Văn Ngự (SN 1973, HKTT: xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đứng ra làm cái cho các đối tượng còn lại chơi với mức cược cho mỗi ván là từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng. (Trung Thành)

Bắt ổ đá gà trong vườn tràm

Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 28/2, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TX. Phú Mỹ tiến hành kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng đang tụ tập tham gia đá gà ăn tiền tại khu vườn tràm thuộc tổ 16, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 cân đồng hồ, 2 con gà đá, 2 vỏ đệm và 5 xe mô tô các loại. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý. (Thành Lưu)

Cố ý gây thương tích

Ngày 1/3, Công an huyện Xuyên Mộc đang lập hồ sơ điều tra, xử lý 1 vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Vào lúc 3 giờ ngày 26/2, tại chợ Bà Tô, thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, do có mâu thuẫn với bà Hồ Thị M. D (SN 1971, HKTT: xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc), Phan Anh Đức (SN 1968, HKTT: TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) đã dùng dao đâm bà D. bị thương, phải đi cấp cứu tại BV Bà Rịa. (Trung Dung)

Làm giả giấy tờ để cưới vợ mới

Ngày 1/3, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ vụ làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để được cưới vợ mới. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn An (SN 1985, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) đã có vợ và 3 con nhưng đã ly hôn. Sau đó, An quen một cô gái tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. An nói dối là mình chưa có gia đình, chưa từng đăng ký kết hôn với ai.

Để được đăng ký kết hôn với bạn gái, thay vì đến UBND xã xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, An lại lên mạng tìm người làm giả giấy xác nhận này. Cuối tháng 2/2021, An cùng bạn gái đến UBND xã Hòa Hội - nơi bạn gái đang sinh sống để làm giấy đăng ký kết hôn và đưa ra giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND huyện Xuyên Mộc xác nhận thì cán bộ tư pháp xã nghi ngờ là giấy giả. An vẫn khẳng định giấy xác nhận này là thật và chỉ khi lực lượng công an xã Hòa Hội cùng Công an huyện Xuyên Mộc yêu cầu làm việc thì An mới khai nhận giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trên là giả. (Sơn Khê)