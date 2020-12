Các tổ tự phòng, tự quản ngăn ngừa hiệu quả tội phạm

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với những mô hình tự phòng, tự quản ở khu dân cư đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều địa phương kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH).

Công an phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ trao đổi nghiệp vụ với tổ xe ôm tự quản bảo đảm ANTT trên địa bàn.

KHU DÂN CƯ AN TOÀN VỀ ANTT

Những ngày cuối năm, chúng tôi về ấp Phước Lợi (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ). Điều dễ nhận thấy nơi đây là những con đường bê tông khang trang, sạch sẽ dẫn đến tận ngõ nhà dân. Cổng ra vào của các gia đình đều được lắp đèn thắp sáng ban đêm. Đây là kết quả của mô hình bảo đảm ANTT “đèn ngoài ngõ, mõ trong nhà” được triển khai tại ấp Phước Lợi, nhằm phòng chống tội phạm. Bà Nguyễn Thị Tân (tổ 6, ấp Phước Lợi, xã Phước Hội) cho biết: “Trước đây, khi chưa có đèn, đường làng tối như mực, nên gia đình tôi thường xuyên bị mất trộm gà, vịt. Bây giờ, đèn sáng từ đầu xóm đến cuối xóm, nạn trộm vặt ít khi xảy ra, người dân phấn khởi lắm.”.

Tương tự, trước đây thôn 9 (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) từng là địa bàn xảy ra nhiều trộm cắp do người thưa (220 hộ/817 khẩu), lại sống rải rác dọc tuyến đường Trường Sa. Theo ông Nguyễn Văn Trinh, Phó Bí thư Chi bộ thôn 9, để giữ gìn ANCT-TTATXH, Chi bộ thôn đã thống nhất thực hiện mô hình “Tiếng kẻng an ninh”. Theo đó, 100% hộ gia đình đều tự trang bị “kẻng an ninh” tại nhà. Khi phát hiện trộm, người dân gõ kẻng vây bắt. Từ đó, nạn trộm cắp ở thôn 9 giảm hẳn.

Còn thôn Tân Long (xã Kim Long, huyện Châu Đức) triển khai mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT”. Ông Vương Khả Phú, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Long cho biết, ngoài việc giao nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể, Chi bộ thôn còn phối hợp với lực lượng dân quân của xã lập chốt an ninh dân phòng, giao cho 10 thanh niên tham gia “Tổ xung kích tự quản về ANTT”. Hàng đêm Tổ tuần tra tại những điểm nóng về ANTT. Khi xảy ra các vụ việc mất ANTT, người dân gọi điện đến đường dây nóng, Tổ sẽ tham gia xử lý kịp thời.

TIẾP TỤC GIỮ VỮNG ANTT

Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng phòng Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ-Công an tỉnh cho biết, trong thời gian qua, Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ ANTT theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại các địa bàn dân cư.

Hiện nay, toàn tỉnh có 40 mô hình về bảo đảm ANTT hiệu quả với gần 400 đơn vị thực hiện, thu hút hàng ngàn thành viên tham gia. Trong đó, các mô hình như: Zalo “Kết nối toàn dân - bình yên cuộc sống”; “Phòng, chống tệ nạn xã hội”; “Liên gia tự quản phòng, chống tội phạm”; “Camera an ninh”; “Tiếng kẻng an ninh”; “Đèn trước ngõ, mỏ trong nhà”; “Tổ xe ôm tự quản về ANTT”; “Sống tốt đời đẹp đạo”... có sự tham gia của người dân cùng chung tay với lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm…“Các mô hình tự quản đã làm chuyển biến rõ nét về tình hình ANTT ở địa phương. Từ đầu năm đến nay, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an các địa phương hàng trăm tin báo, tố giác tội phạm; cùng tham gia truy bắt, vận động nhiều đối tượng vi phạm pháp luật giúp cơ quan công an điều tra khám phá các vụ án, góp phần mang lại sự bình yên cho mỗi khu dân cư trên địa bàn tỉnh”, Đại tá Lý Xuân Cường nói.

Năm 2021, đang mở ra với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với phương châm “Cán bộ, chiến sĩ Công an chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an tỉnh BR-VT quyết tâm đổi mới toàn diện trong công tác bảo đảm ANTT với nhiệm vụ trọng tâm là: xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

