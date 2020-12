Xử lý đối tượng mua bán linh kiện chế tạo súng hơi

Sáng 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành lập hồ sơ xử lý đối tượng Lê Huy Ngọc (34 tuổi, quê Hà Tỉnh, trú tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán linh kiện chế tạo súng hơi.

Lê Huy Ngọc tại cơ quan công an.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Long Sơn kiểm tra một nhà trọ tại thôn 3, xã Long Sơn do Lê Huy Ngọc thuê ở. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 5 bộ khung súng hơi cùng các linh kiện để lắp ráp súng hơi, 2 nòng súng, 3 bộ nòng giảm thanh, 1 hộp đạn bên trong có 100 viên đạn chì.

Tang vật là linh kiện chế tạo súng hơi.

Làm việc với cơ quan công an, Lê Huy Ngọc - chủ số hàng khai nhận, trước đó Ngọc lên Youtube thấy một đối tượng rao bán linh kiện chế tạo, lắp ráp súng hơi. Ngọc đã đặt mua số linh kiện này về để lắp ráp thành 5 khẩu súng hơi bắn đạn chì với số tiền 11.5 triệu đồng. Tuy nhiên, do còn thiếu một số bộ phận nên Ngọc chưa lắp ráp súng hoàn chỉnh.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN