AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 1/12/2020

Cố ý gây thương tích

Ngày 1/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại tổ 2, ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, anh Huỳnh Trần Minh Vũ (SN 1993, trú tại huyện Long Điền) bị Phan Quốc Đạt (SN 2001), Đỗ Đăng Quang (SN 2003, trú tại huyện Long Điền) và 2 đối tượng tên Thịnh và Khải (chưa rõ nhân thân lai lịch) đánh gây thương tích. (Phước An)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 1/12, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Huyền (SN 1994, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhà nghỉ Gia Bảo, số D1-2/32 Trung tâm Đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 1/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, kẻ gian đã đột nhập vào xưởng cơ khí của anh Phan Phúc Hậu (KP. Long Liên, TT. Long Điền, huyện Long Điền) trộm 2 máy hàn điện xách tay, 2 máy cắt bàn hiệu Makito, 2 máy mài hiệu Hitachi, 1 máy khoan và 30m dây điện. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 17 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

* Cùng ngày, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý một vụ trộm cắp. Theo trình bày của bị hại, chị Lê Thị Hoài Nhung (SN 1987, trú tại TX. Phú Mỹ đậu xe ô tô 72A-296.49 trên vỉa hè trước cửa hàng mỹ phẩm 312, thuộc phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ. Khoảng 10 phút sau, chị Nhung quay lại thì phát hiện kính xe bên trái bị đập bể, mất 1 túi xách bên trong có 1 ĐTDĐ Oppo F9, một số nữ trang trị giá khoảng 54 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền mặt. (Trí Nhân)

Tìm người biết thông tin về một vụ TNGT

Công an TP. Vũng Tàu đang điều tra vụ TNGT xảy ra khoảng 16 giờ 40 phút ngày 28/9/2020, tại trước khu vực Bệnh viện Lê Lợi, TP. Vũng Tàu như sau: Vào thời điểm trên, bà Trần Thị Vỵ (SN 1955, trú tại TP. Vũng Tàu) đi xe đạp một mình lưu thông trên đường Lê Lợi hướng từ Bãi Trước về Lê Hồng Phong. Khi đến khu vực trên thì bà Vỵ bị TNGT ngã xuống đường. Sau đó, bà Vỵ được mọi người đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi và tử vong ngày 30/9. Vậy ai biết thông tin liên quan đến vụ TNGT trên, liên hệ Công an TP. Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, P.7, SĐT 02543.856.573 hoặc 0984.401.905 gặp ĐTV Nguyễn Vĩnh Trì) để trình báo.