Cưỡng chế các công trình trái phép tại Hodeco Plaza

5 công trình xây dựng trái phép dọc mặt tiền đường Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học tại khu vực quanh chung cư Hodeco Plaza (phường 7) không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây bức xúc trong dân. Trong tháng 12, TP.Vũng Tàu sẽ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các công trình này.

Các công trình xây trái phép tại mặt tiền đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP.Vũng Tàu.

Ghi nhận tại khu vực chung cư Hodeco Plaza, chúng tôi nhận thấy, phía mặt tiền tòa nhà đường Nguyễn An Ninh có 4 công trình xây dựng trái phép để kinh doanh quần áo, thiết bị viễn thông… Còn tại mặt tiền đường Nguyễn Thái Học, có quán cà phê rộng khoảng 60m2 được dựng lên trái phép.

Theo UBND phường 7, những công trình này (thuộc thửa đất số 276, tờ bản đồ số 14) có tổng diện tích rộng hơn 4.607m2 là loại đất cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được Sở TN-MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 707564 ngày 6/4/2011, cho Công ty CP Phát triển nhà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Hodeco). Nguồn gốc sử dụng là đất Nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm.

Trong thời gian từ năm 2018 đến đầu năm 2020, Ban Quản trị chung cư Hodeco Plaza đã tổ chức xây dựng trái phép và cho thuê 5 công trình trên gồm: Quán cà phê Bazan, vị trí mặt tiền đường Nguyễn Thái Học, có diện tích 63,1m2, kết cấu khung cột sắt, mái tôn, tường gạch, thời điểm xây dựng tháng 10/2018; Cửa hàng quần áo Petshop nằm ở mặt tiền đường Nguyễn An Ninh, có diện tích 79,2m2 với kết cấu tường gạch, mái tôn, được xây dựng ngày 19/9/2018; Quán cà phê Tùng, tại mặt tiền đường Nguyễn An Ninh, có diện tích 36,2m2, kết cấu tường gạch, mái tôn, thời điểm xây dựng tháng 10/2019; Quán bánh mì nướng Mẹt Chan ở mặt tiền đường Nguyễn An Ninh, có diện tích 19,4m2, kết cấu tường gạch, mái tôn, xây dựng ngày 18/3/2019; Công ty TNHH TMDV Công nghệ Viễn thông Anh Huy nằm ở khu vực mặt tiền đường Nguyễn An Ninh, có diện tích 68m2, kết cấu tường gạch, mái tôn, thời điểm xây dựng ngày 1/1/2020.

Về những vi phạm nêu trên, ngày 7/8/2020, UBND TP.Vũng Tàu đã ra quyết định số 3685/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Ban Quản trị chung cư Hodeco Plaza (36, Nguyễn Thái Học, phường 7).

Ngoài ra, UBND TP.Vũng Tàu cũng yêu cầu Ban Quản trị chung cư Hodeco Plaza phải tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp Ban Quản trị chung cư Hodeco Plaza không tự tháo dỡ thì cơ quan chức năng sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định. Tuy nhiên, Ban Quản trị chung cư Hodeco Plaza không thực hiện khắc phục hậu quả. Ngày 30/9/2020, UBND TP.Vũng Tàu đã ra quyết định số 4832/QĐ-CCXP cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 5 công trình vi phạm nói trên, giao cho UBND phường 7 phối hợp với các lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu thực hiện.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND phường 7 cho biết, các công trình xây dựng trái phép nằm ngay mặt tiền những trục đường chính của thành phố là Nguyễn Thái Học và Nguyễn An Ninh, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. “Ngày 30/11, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương đã thành lập đoàn liên ngành tiếp tục làm việc và vận động Ban Quản trị chung cư Hodeco tự tháo dỡ công trình để tránh những thiệt hại khi cưỡng chế. Nếu ban Quản trị chung cư Hodeco Plaza không chấp hành thì dự kiến giữa tháng 12/2020, UBND phường 7 sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình”, ông Nguyễn Xuân Thanh nói.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ