Vụ đánh nhau trên đường Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu: Do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 8/12, cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu cho biết sau khi tiếp nhận tin báo, tố giác về vụ đánh nhau trên địa bàn phường Thắng Tam, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Thắng Tam khẩn trương điều tra, truy xét và bắt giữ các đối tượng liên quan, nhằm làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng vi phạm.

Bước đầu, Công an TP. Vũng Tàu đã xác định và triệu tập 8 đối tượng liên quan đến cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã hẹn nhau đến địa điểm trên để “giải quyết”.

Công an TP. Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, mức độ vi phạm pháp luật của từng đối tượng để xử lý theo quy định.

Trước đó ngày 7/12, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa tin về vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại khu vực trước chung cư Melody (149, Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam), gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

THÀNH LONG