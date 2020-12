AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 6/12/2020

TNGT 1 người tử vong

Ngày 6/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô biển số 54X - 688.14 do ông Trần Xuân Hinh (SN 1970, quê TP. Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông trên đường Đá Bạc - Bông Trang. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Tân Rú, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72G1 - 306.23 do anh N.M.Q. (SN 1996, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, anh Q. tử vong. (Trí Nhân)

Tai nạn lao động chết người

Ngày 6/12, Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Qua xác minh được biết, ông Nguyễn C.X. (SN 1959, quê An Giang) đang làm việc trên sà lan AG-22401 do con ruột là Nguyễn Thị Kim Tuyền (SN 1984, làm chủ) đang neo đậu tại cảng SITV thuộc phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, thì bị dây cáp của xe cần trục biển số 50LA-2580 văng vào người gây tử vong trên đường đi cấp cứu. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Ngày 6/12, Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại đoạn đường liên thôn thuộc KP. Suối Nhum, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ anh Nguyễn Đăng Trọng (SN 1997, quê tỉnh Khánh Hòa) và Trần Xuân Lộc (chưa rõ lai lịch) bị Nguyễn Đức Thuận (SN 1982, trú tại TX. Phú Mỹ) đánh gây thương tích. Hậu quả, anhh Trọng bị thương nặng sau đó tử vong, còn anh Lộc bị thương ở chân đang điều trị tại TP. Hồ Chí Minh. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 6/12, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Bá Anh Hoàng (SN 1971, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại đường Bàu Sen, phường 2, TP. Vũng Tàu lực lượng Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Hoàng đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Cướp tài sản

Ngày 6/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại KP.Long Hiệp, TT.Long Điền, huyện Long Điền, ông Lê Văn Thế (SN 1967) và Phạm Ngọc Sang (SN 1977, trú tại huyện Long Điền) bị Phạm Trường Hận (SN 1989, quê tỉnh Cà Mau) cướp 400 triệu đồng. (Nguyễn Văn)