AN NINH - TRẬT TỰ 7/12

Trộm sa lưới

Ngày 7/12, Công an TX.Phú Mỹ đã bắt giữ Nguyễn Đức Hải (SN 1996, HKTT: TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận: do cần tiền sử dụng ma túy, vào khoảng 13 giờ ngày 4/12, Hải phát hiện thấy nhà ông Hoàng Văn Nam ở phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ không khóa cổng nên đã đột nhập lấy trộm chiếc xe Yamaha Sirius (mua năm 2019 giá 13 triệu đồng) rồi tẩu thoát. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Đỗ Lưu)

2 vụ TNGT nghiêm trọng

Ngày 7/12, Công an TX.Phú Mỹ và Công an huyện Châu Đức đang điều tra nguyên nhân 2 vụ TNGT làm 2 người tử vong. Theo đó vào khoảng 10 giờ ngày 6/12, tại trước trạm thu phí Long Sơn (km 56 + 300 QL51, thuộc thôn Cát Hải, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ), xe ô tô 51G-355.71 do tài xế Dương Ngọc Tâm (SN 1980, HKTT: huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, lưu thông từ Đồng Nai đi Vũng Tàu, khi đến địa điểm trên đã đâm vào bà Phan T.S. (SN 1947, HKTT: TX.Phú Mỹ), đang đi bộ qua đường. Hậu quả làm bà S. tử vong.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 5/12, tại km 20 + 400, quốc lộ 56 thuộc ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, xe mô tô 72F1-672.96 do anh Lê Đ.T. (SN 1972, HKTT: huyện Châu Đức) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Long Khánh đi Bà Rịa, đã xảy ra tai nạn với xe ô tô 72C-0235 do anh Nguyễn Văn Hải (SN 1978, HKTT: TP. Vũng Tàu) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả làm anh T. tử vong. (Xuân Độ)

Điều tra 2 nhóm thanh niên hỗn chiến

Ngày 7/12, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xác minh truy bắt các đối tượng tham gia vụ đánh nhau vào chiều ngày 6/12, trên địa bàn phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 6/12, tại đường Hoàng Hoa Thám, đoạn gần chung cư Melody thuộc phường Thắng Tam (TP. Vũng Tàu) đã xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Tại đây, trong lúc hỗn chiến có tiếng súng nổ vang lên, sau đó 2 nhóm thanh niên bỏ chạy rời khỏi hiện trường. Theo camera an ninh khu vực ghi lại, ban đầu có một nhóm thanh niên đã ngồi ở nhà bảo vệ của chung cư chờ đối thủ. Sau đó, 2 nhóm thanh niên gặp nhau rồi lao vào ẩu đả, có khoảng 10 người tham gia. Theo một số người có mặt tại hiện trường, trước đó có thể giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn. Thời điểm hỗn chiến xảy ra, họ thấy 2 nhóm này sử dụng hung khí là ống tuýp, gậy bóng chày để đánh nhau và có nghe cả tiếng súng nổ.

Sau khi nhận được tin báo lực lượng Công an TP.Vũng Tàu đã đến hiện trường tiến hành điều tra, trích xuất camera an ninh để phục vụ việc truy bắt các đối tượng. (Sơn Khê)