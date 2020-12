Điều tra làm rõ 41 vụ phạm pháp hình sự

Chiều 28/12, Công an huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021.

Năm 2020, Công an huyện Đất Đỏ đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực công tác, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác điều tra án, xử lý tin báo tố giác tội phạm được thực hiện đúng quy định pháp luật. Tỷ lệ điều tra phá án đạt kết quả cao, các vụ án nghiêm trọng, án được dư luận quan tâm được xử lý nhanh, kịp thời. Trong đó, Công an huyện đã điều tra làm rõ 41/46 vụ phạm pháp hình sự, phát hiện 13 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, 8 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế; phát hiện, xử lý hình sự 26 vụ với 27 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo đạt trên 91%.

Năm 2021, Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững an ninh, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, TNGT, đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, phát triển các mô hình bảo đảm ANTT tại cơ sở…

THANH THANH