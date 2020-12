"Trận đầu" thuận lợi

Sáng 9/12, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức lực lượng hơn 100 người cùng hàng chục phương tiện chuyên dụng thực hiện cưỡng chế 4 công trình trái phép đầu tiên, trong số 90 công trình xây dựng trái phép tại xã Long Sơn.

Lực lượng cưỡng chế hỗ trợ tháo dỡ các thiết bị trong công trình vi phạm của quán ăn Bảy Núi.

HỢP TÁC VÀO PHÚT CUỐI

Đúng 8 giờ sáng, lực lượng cưỡng chế gồm cán bộ trật tự đô thị TP. Vũng Tàu, cán bộ xã Long Sơn với sự hỗ trợ bảo vệ an ninh của Công an TP. Vũng Tàu đã có mặt tại quán ăn Bảy Núi do bà Võ Thị Đương làm chủ. Đây là 1 trong số 4 công trình nằm trên hành lang an toàn đường vào dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam (thôn 1, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu), được xác định sẽ tiến hành cưỡng chế trong sáng 9/12.

Trước đó, chủ công trình đã bị UBND TP. Vũng Tàu xử phạt hành chính liên quan đến các hành vi xây dựng không phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất (gần 739m2) và lấn chiếm đất Nhà nước (569m2)… UBND xã Long Sơn cũng đã nhiều lần vận động chủ công trình tự tháo dỡ, nhưng phải đến phút cuối cùng, khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì bà Đương mới ký biên bản tự nguyện tháo dỡ và nhờ lực lượng cưỡng chế hỗ trợ.

Trong lúc lực lượng đang hỗ trợ tháo dỡ công trình của bà Đương thì chủ 3 công trình vi phạm kế bên (dự kiến cưỡng chế cùng ngày) cũng đã cho người nhà tháo dỡ công trình. Như vậy, trong ngày đầu “ra quân”, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có các hành vi gây khó dễ cho lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Đây là tín hiệu tốt để TP.Vũng Tàu xử lý triệt để tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại Long Sơn.

Xem xét xử lý cán bộ buông lỏng quản lý Có mặt tại buổi cưỡng chế sáng 9/12, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, TP. Vũng Tàu vừa qua đã rất quyết liệt, quyết tâm, giải quyết triệt để vấn đề vi phạm trật tự xây dựng. UBND TP. Vũng Tàu sẽ rà soát lại cán bộ quản lý thời điểm nào để xảy ra sai phạm để xử lý, kỷ luật. Thành ủy cũng đã có chỉ đạo UBND TP. Vũng Tàu xử lý nghiêm cán bộ công chức để xảy ra sai phạm trên địa bàn. Được biết, trên địa bàn xã Long Sơn từng tồn tại 90 công trình xây dựng trái phép. Trong đó có 2 công trình xây dựng trái phép quy mô lớn là nhà hàng Du Sơn và Sông Rạng. Theo kế hoạch của TP.Vũng Tàu, việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm sẽ tiến hành trong 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 9 đến 15/12, cưỡng chế tháo dỡ 25 công trình. Giai đoạn 2 (dự kiến trong quý I/2021), cưỡng chế đối với 25 công trình. Giai đoạn 3 (quý II/2021), cưỡng chế 40 công trình sai phạm còn lại.

KIÊN QUYẾT XỬ LÝ MỌI CÔNG TRÌNH VÀ CÁ NHÂN VI PHẠM

Là người có công trình vi phạm, bà Võ Thị Đương cho biết, đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để cất quán Bảy Núi (xây dựng các nhà tiền chế, kết cấu khung sắt, mái lá, vách tường). Theo lời bà, hầu hết chi phí xây dựng đều là tiền vay. Và trước khi đưa quán vào hoạt động, chưa lường đến việc sẽ có ngày bị cưỡng chế tháo dỡ. Bà Đương cho rằng, đây là bài học “nhớ đời” khi không tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 8/12, 7 tổ chức đã có đơn xin cho tồn tại công trình gửi lên chính quyền địa phương vì lý do các công trình này phục vụ cho hoạt động xây dựng tại dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. Tuy nhiên, chính quyền địa phương giữ nguyên quan điểm xử lý. “UBND xã Long Sơn cũng đã làm việc với chủ đầu tư Tổ hợp Hóa dầu miền Nam và chủ đầu tư hoàn toàn đồng tình với việc chính quyền địa phương xử lý nghiêm các công trình vi phạm”, ông Trương Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo BR-VT về xử lý xây dựng trái phép ở xã Long Sơn, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết, xã Long Sơn là địa bàn đang phát triển, nên nhiều DN, cá nhân đã lợi dụng sơ hở của pháp luật, sự buông lỏng quản lý của địa phương dẫn đến sai phạm về trật tự xây dựng và tài nguyên môi trường. “Chúng tôi sẽ có giải pháp để quản lý đất đai, trật tự đô thị tốt hơn. Đối với các công trình vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý nhưng sẽ cố gắng xem xét xử lý bảo đảm giảm thiệt hại cho DN, người dân”, ông Trần Đình Khoa nhấn mạnh.

Bài, ảnh: THÀNH HUY