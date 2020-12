39.917 người chết vì tai nạn giao thông

Sáng 9/12, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020 và năm ATGT 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và năm ATGT 2021. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu BR-VT.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong giai đoạn 2016-2020, cả nước xảy ra 94.024 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39.917 người, bị thương 77.477 người. So với cùng kỳ 5 năm trước, số vụ TNGT giảm 70.085 vụ, giảm 9.372 người chết và giảm 90.628 người bị thương.

Đại diện Đội CSGT, Công an TP. Vũng Tàu tuyên truyền ATGT cho HS trên địa bàn.

Tại tỉnh BR-VT, 5 năm qua, toàn tỉnh xảy ra 3.596 vụ TNGT, làm 1.223 người chết và 3.644 người bị thương. So với giai đoạn 5 năm trước, số vụ TNGT giảm 154 vụ, tăng 4 người chết, giảm 1.153 người bị thương. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT do ý thức chấp hành pháp luật ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao; điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; phóng nhanh, vượt ẩu…

Trong giai đoạn 2021-2025, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng, hoàn thiện thể chế và chính sách pháp luật về ATGT; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông hiện đại, an toàn, thông suốt; ứng dụng các công nghệ về an toàn và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, kiểm định phương tiện nhằm nâng cao điều kiện an toàn và thân thiện với môi trường cho phương tiện khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn kết hợp với công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông; xây dựng hệ thống cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế TNGT trong phạm vi cả nước.

Tin,ảnh: TRÍ NHÂN