AN NINH - TRẬT TỰ

Không được cho vay liền đập xe, cướp tiền

Ngày 30/11, Công an huyện Long Điền cho biết đang tiến hành điều tra vụ cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại khu phòng trọ thuộc TT. Long Điền, huyện Long Điền. Theo thông tin ban đầu, Phạm Trường Hận (31 tuổi, trú tại TT. Long Điền, huyện Long Điền) đến khu phòng trọ của ông Lê Văn Thế (53 tuổi, trú tại TT. Long Điền) gặp ông Thế để mượn tiền. Sau khi không vay được tiền, Hận liền lấy 1 cây gỗ đánh vào người ông Thế làm ông này ngã xuống, sau đó Hận chiếm đoạt số tiền 400 ngàn đồng trong bóp của ông Thế rồi bỏ đi. Khi tới nhà trọ gần đó của anh Phạm Ngọc Sang (43 tuổi, trú tại TT.Long Điền, huyện Long Điền), Hận tiếp tục dùng cây gỗ đập vỡ cửa kính phòng trọ anh Sang và đập tiếp vào đầu xe máy hiệu Sirius của anh Sang làm hư hỏng phần đầu xe. Sau đó Hận bỏ đi khỏi hiện trường. (Ngô Huy)

Xe ô tô lao vào dải phân cách

Khoảng 17 giờ ngày 29/11, xe ô tô bán tải biển số 60C-47168 do một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) điều khiển lưu thông trên đường 30/4 hướng từ ngã tư Giếng Nước về ẹo Ông Từ (TP.Vũng Tàu). Khi đến trước số 897, đường 30/4 thì mất lái lao vào dải phân cách giữa đường, làm sập khoảng 20m phân cách cứng. Tại hiện trường, một bên đầu xe ô tô vỡ nát, một bánh trước của xe bị gãy rơi khỏi trục. Không ai bị thương trong vụ TNGT trên. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 30/11, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Ngọc Thanh Duy (SN 1995, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, Duy đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Tiến Xuân (SN 1986), ở phường 7, TP.Vũng Tàu trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J7, 1 laptop hiệu Sony Vaio và 5 nhẫn vàng. (Lê Nguyễn)

Đụng người đi bộ tử vong

Ngày 30/11, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Trước đó, xe mô tô biển số 72G1-042.26 do ông Hô Bảo (SN 1964, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 328 khi đến đoạn đường thuộc ấp 1, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc thì xảy ra va chạm với bà Đ.T. N (SN 1934, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang đi bộ qua đường. Hậu quả, bà N.tử vong. (Nguyễn Văn)