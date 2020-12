AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 27/12, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông Phan Hoàng Quyết (SN 1975, ở thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức). Theo trình bày của bị hại, Trương Văn Sang (SN 1983), Trần Thanh Hóa (SN 1994) và Lê Quang Đoàn (SN 1993, trú tại huyện Châu Đức) đã đột nhập vào nhà ông Quyết trộm 544,5kg lưới B40. (Trí Nhân)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 27/12, Công an TX. Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt Nguyễn Võ Anh Huy (SN 2002, quê tỉnh An Giang) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, do quen biết thông qua mạng Zalo, trong tháng 12/2020, tại phường Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ), Huy đã có hành vi quan hệ tình dục với N.T.Q. (SN 2007, quê tỉnh Kiên Giang). Sau đó, gia đình cháu Q. phát hiện sự việc nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 27/12, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã bàn giao Mai Văn Sơn (SN 1998, quê tỉnh Hà Tĩnh) cho Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xử lý theo thẩm quyền về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Sơn gây án tại huyện Kỳ Anh rồi bỏ trốn nên Công an huyện này ra quyết định truy nã. Sơn bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh BR-VT. (Nguyễn Anh)

Tông vào dải phân cách tử vong

Ngày 27/12, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Qua xác minh được biết, xe mô tô biển số 728-98… do anh N.X.T.Đ. (SN 1994, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên đường 3/2 (TP. Vũng Tàu). Khi lưu thông đến đoạn đường có trụ đèn chiếu sáng số 79, đường 3/2, thì va chạm với dải phân cách cứng phân chia phần đường xe ô tô và xe mô tô. Hậu quả: anh Đ. tử vong. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 27/12, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại ngã tư, đường Cách Mạng Tháng Tám và Lê Duẩn (TP. Bà Rịa) lực lượng Công an TP. Bà Rịa bắt quả tang Đỗ Văn Lộc (SN 1970), Lê Tấn Lộc (SN 2000) và Lê Minh Tân (SN 2001, cùng trú huyện Long Điền) đang tàng trữ 56 viên nén màu hồng, 2 gói nilon hàn kín chứa chất kết tinh không màu trong suốt. (Nguyễn Văn)

• Cùng ngày, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Huỳnh Thị Ngọc (SN 1992, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Lò Vôi (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Ngọc đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy dạng đá. (Phước An)