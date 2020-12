AN NINH - TRẬT TỰ 28/12/2020

Tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 28/12, Công an TP. Vũng Tàu cho biết, vừa bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, lực lượng Công an TP. Vũng Tàu tiến hành kiểm tra một căn hộ thuộc chung cư Gateway, phường Nguyễn An Ninh và bắt quả tang 8 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Trọng (29 tuổi), Nguyễn Hữu Khánh (37 tuổi), Lê Công Hiếu (21 tuổi), Nguyễn Giang Sơn (21 tuổi), Trần Mạnh Cường (23 tuổi), Tô Thanh Hiền (25 tuổi), Lê Tiến Vương (31 tuổi), Lê Thị Dung (30 tuổi) cùng trú tại TP. Vũng Tàu có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy khay và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Vụ việc đang được Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Ngô Huy)

Tai nạn giao thông

Ngày 28/12, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại QL55 đoạn thuộc xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc. Xe ô tô BKS: 18B-02417 do anh Trần Văn Hiếu (37 tuổi, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển lưu thông hướng xã Bưng Riềng đi xã Bông Trang, khi tới khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 72V2-9454 do chị Trịnh Thị Ngọc N. (48 tuổi, trú tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến chị N. tử vong tại hiện trường. (Kim Anh)

Tìm bị hại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2020 tại tỉnh BR-VT do bị can Đinh Trung Thành, SN 1989 thực hiện. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra thông báo tìm bị hại Đàm Công Thành, SN 1989, số CCCD: 091068000019, cư trú tại ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị các đơn vị công an cung cấp nơi ở hiện tại của ông Đàm Công Thành, khi có thông tin đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (địa chỉ: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, số 189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT hoặc ĐTV Bùi Thanh Tùng, điện thoại: 0937.230.270).

Trộm cắp tài sản

Ngày 28/12, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Lanh (19 tuổi, trú tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin vụ án, Lanh đã trộm của anh Nguyễn Hoàng Duy Linh (25 tuổi, trú tại xã Bình Trung, huyện Châu Đức) 39 cần câu trị giá khoảng 20 triệu đồng. (Huy Na)