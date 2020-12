Bản án thích đáng cho kẻ giết người yêu vì ghen

Nửa đêm tỉnh dậy, thấy bạn gái đang nằm võng xem điện thoại, gã trai 30 tuổi nổi cơn ghen tuông mù quáng ra tay tước đoạt mạng sống của người yêu.

Bị cáo Nguyễn Đại Chung tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

TAND tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đại Chung (SN 1990, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú tại phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị Lê Thị Thi (quê Quảng Trị), người yêu của bị cáo.

Theo nội dung vụ án, Chung và Thi vào TX. Phú Mỹ lập nghiệp. Họ có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng từ năm 2018. Họ dự tính cuối năm 2020 sẽ về quê làm đám cưới, xây dựng hạnh phúc gia đình. Cuộc sống hạnh phúc của đôi trẻ sẽ mãi êm đềm nếu như Chung không tỉnh dậy trong cái đêm định mệnh ấy. Khoảng 3 giờ sáng 8/2/2020, Chung thức giấc, nhìn sang không thấy chị Thi nằm ngủ bên cạnh như mọi ngày nên gã đi tìm. Thấy chị Thi đang nằm võng xem điện thoại, Chung nghi ngờ chị Thi nhắn tin với người đàn ông khác nên nổi cơn ghen nên tra hỏi. Chị Thi khẳng định không có việc đó, nhưng Chung vẫn không tin, dẫn đến cãi vã. Sau đó, chị Thi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc này, Chung đi theo. Trong cơn nóng giận vì ghen tuông mù quáng, Chung dùng tay bóp cổ người yêu đến tắt thở.

Thấy người yêu bất động trong nhà vệ sinh, Chung bỏ mặc rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Chung vào nhà vệ sinh thì thấy chị Thi vẫn nằm đó. Sợ người khác phát hiện, Chung vội dọn dẹp hiện trường và đưa chị Thi đến Trung tâm Y tế Phú Mỹ cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ thông báo chị Thi đã chết nhiều giờ trước đó.

Vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Ban đầu khi làm việc với công an, Chung liên tục chối tội. Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi do cơ quan điều tra đưa ra, Chung đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa, Chung tỏ ra lạnh lùng, không hối hận. Khi được hỏi về quá trình phạm tội, Chung kể lại chi tiết sự việc. Chung lý giải, mình ra tay sát hại chị Thi vì cho rằng chị có mối quan hệ khác nên ghen tuông. Trong lúc bực tức tột độ, Chung không kiểm soát được hành vi dẫn đến án mạng.

HĐXX nhận định, hành vi của Chung là rất nguy hiểm cho xã hội, cần có một bản án nghiêm khác, cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để giáo dục, phòng ngừa chung. Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đại Chung 14 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng chi phí mai táng.

Phiên tòa xét xử kết thúc, kẻ phạm tội đã phải gánh chịu hình phạt thích đáng nhưng nỗi đau vẫn còn mãi. Gia đình bị hại ôm di ảnh chị Thi khóc không thành tiếng. Ba mẹ Chung khuỵu xuống khi chứng kiến đứa con trai tội lỗi lầm lũi rời tòa.

Hệ lụy từ cơn ghen mù quáng để lại nỗi đau xót, sự mất mát lớn lao cho gia đình nạn nhân và cả bị cáo. Vụ việc đau lòng trên cho thấy, một khi thiếu kỹ năng sống, có cách ứng xử hay lời nói chưa phù hợp, cộng thêm tính ích kỷ, cố chấp của cá nhân dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát, để rồi có kết cục đau lòng. Giá như Chung biết kiềm chế, kìm nén cái tôi cá nhân, chịu lắng nghe và tin tưởng hơn vào người mình yêu thì đã không gây hậu quả đau lòng như vậy.

