AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 13/12, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hữu Thuần (SN 1993, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại phòng trọ thuộc tổ 5 (KP. Phước Điền, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ) lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Thuần đang tàng trữ trái phép 1 túi nilon bên trong chứa chất dạng bột mịn màu trắng và 3 viên nén màu nâu (đối tượng khai nhận là ma túy dạng khay và thuốc lắc). (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 13/12, Công an TP. Vũng Tàu đã bàn giao Bùi Hồng Định (SN 1979, quê tỉnh Kiên Giang) cho Công an huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) xử lý theo thẩm quyền về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, Định gây án tại huyện Kiên Hải rồi bỏ trốn, nên ngày 15/02/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định truy nã. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 13/12, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà bà Vũ Thị Lành (SN 1960, ở tổ 11, thôn Láng Cát, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ). Theo trình bày của bị hại, do mâu thuẫn trong việc mua bán đất từ trước, nên tại địa điểm trên Nguyễn Văn Thuận (SN 1991, trú tại TX. Phú Mỹ) đã dùng 1 con dao Thái lan đâm Đinh Công Tuấn (SN 1979, trú tại TX. Phú Mỹ) gây thương tích. (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 13/12, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh Đặng Xuân Dũng (SN 1985, ở ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP. Bà Rịa). Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1984, trú tại TP. Bà Rịa) đã đột nhập vào nhà anh Dũng trộm 1 ĐTDD Samsung Note 10. (Sơn Khê)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 13/12, Công an TX. Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Bình (SN 1991, quê tỉnh Nghệ An), Liêu Quốc Đông (SN 1998), Triệu Anh Tuấn (SN 1995) và Nguyễn Văn Kiên (SN 1996), cùng quê tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, tại quán cà phê Via Coffee (KP.Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ), xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, nên các đối tượng trên đã tụ tập, đánh nhau có sử dụng hung khí với nhóm của Nguyễn Văn Cảnh (SN 2001, trú tại TX. Phú Mỹ) gây mất an ninh trật tự tại địa phương. (Nguyễn Văn)