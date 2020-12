2 nhóm hỗn chiến trong đêm, 5 người bị thương nặng

Ngày 13/12, Công an huyện Long Điền phối hợp với Phòng CSHS (PC02) - Công an tỉnh đang điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ hỗn chiến khiến 5 người bị thương nặng xảy ra tại xã Phước Hưng (huyện Long Điền).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Phan Văn Thủy (SN 1990) và Trần Bảo Quốc (SN 1999) cùng trú tại ấp Phước Lộc (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) xảy ra mâu thuẫn trong quá trình va chạm giao thông. Khoảng 23 giờ ngày 12/12, khi biết Quốc đang ở nhà anh Trần Quốc Vương (SN 1995, ở tổ 15, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng) Thủy gọi cho nhiều đối tượng khác đến tìm Quốc đánh dằn mặt. Tại đây, nhóm của Thủy dùng dao xông vào đánh, chém nhau với nhóm của Vương và Quốc. Sau khi gây án, các đối tượng tham gia vụ đánh nhau bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn 5 người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Phước Hưng, Công an huyện Long Điền phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt các đối tượng có liên quan. Song song đó, lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

TRÍ NHÂN