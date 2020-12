Ngày 4/12, tại UBND xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) tổ chức hội nghị truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí cho 100 chủ tàu thuyền đánh bắt xa bờ trên địa bàn xã Lộc An và TT.Phước Hải (huyện Đất Đỏ).

Nhân viên PV Gas (phải) phát bản đồ tọa độ hệ thống đường ống dẫn khí và các công trình dầu khí trên biển cho ngư dân.

Các chủ tàu thuyền đã được thông tin về hệ thống các đường ống dẫn khí biển; nguyên nhân gây mất an toàn đường ống dẫn khí và tác hại; các quy định pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí...

MINH NHÂN