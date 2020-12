AN NINH - TRẬT TỰ

Tìm bị hại trong vụ án cha con đại gia cho vay nặng lãi và rửa tiền

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ cho biết, cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền” xảy ra trên địa bàn TX.Phú Mỹ do Lê Thái Thiện (Thiện Soi, SN 1965, trú tại xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) và Lê Thái Phong (SN 2000, con trai Thiện) thực hiện với số lượng tiền rất lớn. Trong đó, có liên quan đến việc chuyển nhượng, ủy quyền toàn phần quản lý, sử dụng, mua bán đất đai, tài sản do nhiều người khác đứng tên chủ sở hữu.

Vậy, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đề nghị những ai là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án nêu trên, khẩn trương liên hệ với Cơ quan điều tra Công an TX.Phú Mỹ (KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, tỉnh BR-VT, SĐT: 02543.876.125 hoặc 0938.003.969 gặp ĐTV Nguyễn Văn Huy) để làm việc và được giải quyết theo quy định pháp luật. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 3/12, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Bằng (SN 1989, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 2/12, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp cùng Công an TT.Đất Đỏ kiểm tra phòng trọ tại KP.Hiệp Hòa (TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) đã phát hiện Bằng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy có khối lượng 0,6221g.

• Chiều cùng ngày, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (đóng chân trên địa bàn phường 11, TP.Vũng Tàu) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá thành công vụ án, bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/12, tại phường 10, TP. Vũng Tàu, tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 đã phát hiện và bắt quả tang Lê Minh Quý (SN 1994, trú tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 10,4g ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 đã ra quyết định tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu xử lý theo quy định của pháp luật. (Minh Nhân, Nguyễn Văn)

Tai nạn giao thông, 1 người chết

Ngày 3/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72F1-728.52 do anh Lý Trung Nhân (SN 2001, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông đến số 134, Nguyễn Tất Thành (TP.Bà Rịa) thì xảy ra va chạm với xe đạp do ông N.V. T. (SN 1962, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển. Hậu quả ông T. tử vong tại hiện trường. (Sơn Khê)