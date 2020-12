AN NINH - TRẬT TỰ

13 năm tù vì tàng trữ trái phép ma túy

Sáng 25/12, TAND huyện Đất Đỏ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” đối với Đặng Thành Trọng (29 tuổi, ngụ tại Khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền). Đây là đối tượng đã từng có 1 tiền án 8 năm tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Vào khoảng 10 giờ ngày 7/8, nhận được tin báo, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an xã Phước Hội kiểm tra hành chính phòng trọ của Đặng Thành Trọng tại ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội. Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng liền chốt cửa, đồng thời ném nhiều gói ma túy đang tàng trữ trong nhà ra cửa sổ, sau đó leo lên mái nhà tẩu thoát. Tuy nhiên, đối tượng chưa kịp chạy thoát thì đã bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ. Khám xét tại nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ số lượng ma túy đá có trọng lượng khoảng 51,9 gam, được chứa trong nhiều gói nilon, ống nhựa hàn kín 2 đầu, cân tiểu li và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, Đặng Thành Trọng khai nhận: số ma túy nói trên được đối tượng mua của 1 thanh niên chưa xác định nhân thân, lai lịch với số tiền 12 triệu đồng.

TAND huyện Đất Đỏ đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thành Trọng 13 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. (Thanh Thanh)

* Ngày 25/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Lê Thị Kiều Khuyên (SN 1996, trú tại số nhà 163/26, đường Phước Thắng, phường 12, TP. Vũng Tàu).

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 24/12, tại khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp (phường 12, TP. Vũng Tàu), Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Kiều Khuyên đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 0,3g ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy và 1.180.000 đồng. (Minh Nhân)

Bắt đối tượng hiếp dâm

Ngày 25/12, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Nhật Hòa (SN 1981, quê tỉnh Vĩnh Long) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo hồ sơ, gia đình cháu Đ. (17 tuổi) và Hoà cùng sống chung tại một khu nhà trọ ở phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ. Trong khoảng thời gian tháng 11/2020, lợi dụng thời điểm vắng người, Hòa đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Đ. Điều đáng nói cháu Đ. là người bị bệnh tâm thần nặng có xác nhận của cơ quan chức năng. Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, Công an TX.Phú Mỹ đã khẩn trương xác minh, điều tra. Tại cơ quan công an Hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. (Sơn Khê)

Môi giới bán dâm

Ngày 25/12, Công an huyện Xuyên Mộc đã khởi tố bị can đối với Phan Thanh Thành (SN 1974, quê tỉnh Bình Thuận) là chủ quán cà phê “Tôi Nhớ 2” tại ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc để tiếp tục điều tra hành vi môi giới bán dâm. Theo kết quả điều tra ban đầu, trinh sát Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh phối hợp Đội Điều tra hình sự-Công an huyện Xuyên Mộc kiểm tra bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 1 nhà nghỉ thuộc ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận. Qua quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, được Thành “môi giới” để thực hiện hành vi mua bán dâm với số tiền 500 ngàn đồng/lần. Làm việc tại cơ quan công an, Thành khai nhận đã môi giới bán dâm cho 3 cặp nam nữ trên. (Trí Nhân)

Đang chờ thụ án, vẫn tiếp tục phạm tội

Ngày 25/12, Công an huyện Đất Đỏ đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Sang (29 tuổi, trú tại TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, Sang là đối tượng đã bị Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ tuyên phạt 12 tháng tù giam cũng với tội danh nói trên, đang trong thời gian chờ thi hành án. Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 24/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an TT. Đất Đỏ tiến hành bắt quả tang Nguyễn Văn Sang đang có hành vi tàng trữ 1 gói nilon bên trong có chứa 2,3986 gam ma túy tổng hợp dạng đá. Tại cơ quan công an, Sang khai nhận số ma túy nói trên mua của 1 người phụ nữ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tại huyện Long Điền với giá 800.000 đồng, đem về sử dụng dần. (Công Hoan)

Trộm xe máy

Ngày 24/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại quán 2 Anh em, thuộc KP1, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa. Theo hồ sơ, ông Nguyễn Thành Khoa (SN 1969, trú tại huyện Đất Đỏ) dựng xe mô tô hiệu Honda Future biển số 72H1-296.98 tại quán thì bị trộm. Hiện Công an TP.Bà Rịa đã thu hồi được chiếc xe mô tô trên. (Phước An)