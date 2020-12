AN NINH - TRẬT TỰ 14/12

Trộm cắp tài sản

Ngày 14/12, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Trần Minh Cường (32 tuổi, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin vụ án, Cường đã đột nhập Trạm viễn thông Viettel (phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) lấy trộm 4 bình ắc quy (trị giá khoảng 18 triệu đồng). Trong lúc đưa các bình ắc quy lên xe để bỏ trốn, Cường bị nhân viên quản lý Trạm phát hiện và bắt giữ, giao công an xử lý. (Ngô Huy)

Ngày 14/12, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Đạt (32 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Văn Đạt đã đột nhập nhà anh Thịnh Văn Hà (38 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) lấy trộm nhiều cây sắt các loại rồi tẩu thoát. Sau đó đối tượng đem số tài sản trên đi bán tại một tiệm phế liệu thuộc phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ thì bị anh Hà và quần chúng phát hiện, bắt giữ giao công an xử lý. (Huy Na)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 14/12, Công an TP. Vũng Tàu đã tiếp nhận vụ tàng trữ trái phép chất ma túy do Đồn Biên phòng Chí Linh bàn giao. Trước đó, lực lượng Biên phòng bắt quả tang Nguyễn Trọng Lanh (22 tuổi, trú tại phường 10, TP. Vũng Tàu) đang có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá. Công an TP. Vũng Tàu tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Huy Ngô)

*Ngày 14/12, tại khu vực Công viên Lê Lợi, phường 1, TP.Vũng Tàu, Đồn Biên phòng Bến Đá bắt quả tang đối tượng Trương Hoàng Phúc (SN 1999, trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 7 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay (tổng trọng lượng 8,6g), 1 điện thoại di động và 3,4 triệu đồng. (Tin, ảnh: Minh Nhân)