AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 17/11/2020

Tai nạn giao thông, 2 người tử vong

Ngày 17/11, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Trước đó, xe mô tô biển số 72G1-479.62 do Lương Khánh Hồng (SN 1985, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 329. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 3, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72AH-018.73 do ông Ng.M (SN 1939, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, ông M. tử vong.

* Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn làm 1 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, xe ô tô đông lạnh biển số 72C-103.15 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 55 từ hướng huyện Xuyên Mộc đi huyện Đất Đỏ. Khi đến gần khu vực chợ Láng Dài, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ thì xe ô tô đông lạnh xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 72C1-382.83 lưu thông theo hướng ngược lại. Cú đâm trực diện mạnh vào đầu xe ô tô khiến anh Ng.V.M. (SN 1994, trú tại huyện Đất Đỏ) tử vong tại chỗ, người đi xe máy chung với anh M. bị thương nguy kịch.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, xe máy lao qua phần đường của ô tô đông lạnh rồi tông trực diện vào phần đầu ô tô này. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 17/11, Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Hải Hiếu (SN 1983, trú tại TX.Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại tổ 5, ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Hiếu đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 17/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại trạm xăng dầu số 10, KP1, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa. Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Tình (SN 1963, trú tại huyện Châu Đức) đang đổ xăng thì bị 3 thanh niên (chưa rõ lai lịch) lao vào đánh. Hậu quả, ông Tình bị chấn thương đốt sống cổ và gãy xương sườn số 4, số 6. (Sơn Khê)

Trộm tài sản

Ngày 17/11, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Huy (SN 2003, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm tài sản. Theo thông tin vụ án, Huy đột nhập vào nhà vệ sinh nữ tại siêu thị Lotte Mart trộm túi xách của chị Nguyễn Thị Lệ Nguyên (36 tuổi, trú tại phường 2, TP.Vũng Tàu) đang để trên kệ, sau đó đem sang nhà vệ sinh nam lục lấy tài sản bên trong nhưng bị nạn nhân phát hiện, tri hô bắt giữ giao công an xử lý. (Phước An)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 17/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Phước Dũng (SN 1970, quê TP. Hồ Chí Minh) về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Dũng gây án tại TX.Phú Mỹ rồi bỏ trốn nên ngày 18/6/2019, Công an TX.Phú Mỹ phải ra quyết định truy nã. Ngày 14/11, Dũng đã đến Công an TX.Phú Mỹ đầu thú. (Trí Nhân)