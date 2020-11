AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Lê Văn Tèo (SN 1977) và Nguyễn Thị Phượng (SN 1983), đều trú tại phòng trọ B2, nhà trọ Quỳnh Anh, tổ 11, KP.Hải Lộc, TT.Long Hải, huyện Long Điền.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/11, tại khu vực đường ven biển ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Công an xã Phước Tỉnh phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Tèo đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 6 gói ma túy tổng hợp dạng đá (khoảng 3g), 1 ĐTDĐ, 1 xe máy và 230 ngàn đồng tiền mặt. Khám xét khẩn cấp chổ ở của đối tượng Tèo tại phòng trọ B2, nhà trọ Quỳnh Anh, tổ 11, KP.Hải Lộc, TT.Long Hải, huyện Long Điền, lực lượng chức năng thu giữ thêm 11 gói ma túy tổng hợp dạng đá (khoảng 4g). Cũng tại địa điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện thêm Nguyễn Thị Phượng (SN 1983) đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá (khoảng 0,2g). (Nhân Đoàn)

• Cùng ngày, TAND huyện Đất Đỏ mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” đối với Võ Văn Tâm (27 tuổi, ngụ tại Khu phố Phước Thới, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ).

Khoảng 13 giờ ngày 5/8/2020, Võ Văn Tâm chạy xe máy đến xã Tam Phước, huyện Long Điền gặp người đàn ông tên Phong (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) mua ma tuý đá với giá 300 ngàn đồng về để sử dụng.

Khoảng 14 giờ 40 phút, khi Tâm đang ở khu phố Phước Trung, thị trấn Đất Đỏ thì bị Công an thị trấn Đất Đỏ phối hợp công an huyện Đất Đỏ kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ 0,3066 gam ma tuý đá trên.

Tại phiên xét xử, xét thấy bị cáo Võ Văn Tâm đã thành khẩn cúi đầu nhận tội. Áp dụng điểm c Khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Võ Văn Tâm 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. (Thanh Thanh)

20 năm tù cho tên “yêu râu xanh”

Ngày 18/11, TAND tỉnh đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Lương Văn Phúc (SN 1969, trú tại huyện Đất Đỏ) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 6/6/2020, sau khi uống rượu, Phúc đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh X. (SN 2001) chơi. Tại đây, Phúc thấy mẹ chị X. đang nằm ở võng chơi với cháu Nguyễn Ngọc Q. Tr. (con gái của chị X.) ở phòng khách. Thấy cháu Tr. buồn ngủ, mẹ chị X. nhờ Phúc bế cháu Tr. vào phòng ngủ. Phúc đến bế cháu Tr. vào phòng phía sau nhà, rồi xâm hại tình dục. Đúng lúc đó, chị X. đi ăn tối về, nghe thấy tiếng con gái khóc nên chạy vào phòng, phát hiện Phúc đang có hành vi xâm hại cháu Tr. nên đã trình báo cơ quan Công an. Lương Văn Phúc bị bắt ngay sau đó. Tại thời điểm Phúc thực hiện hành vi xâm hại tình dục, cháu Tr. mới hơn 2 tuổi.

HĐXX đã tuyên phạt Lương Văn Phúc 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. (Trúc Giang)

Vận chuyển 28 loa điện tử không rõ nguồn gốc

Ngày 18/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ về vụ vận chuyển 28 loa điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với Tạ Thành Tâm (SN 1978, trú tại số nhà 372/22, Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh).

Theo đó, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 18/11, tại địa điểm trước cổng nhà nghỉ Minh Hiếu (KP.Hải Trung, TT.Long Hải, huyện Long Điền), Đồn Biên phòng Phước Tỉnh kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 54D-531.95 mà Tạ Thành Tâm đang điều khiển, phát hiện, đang vận chuyển 28 loa điện tử với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng. Tâm không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số loa nói trên.

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển hàng hóa ở khu vực biên giới không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, đồng thời tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên cùng phương tiện. (Minh Nhân)

Một ngày, 2 người tử vong vì tai nạn giao thông

Ngày 18/11, Công an các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc đang lập hồ sơ điều tra 2 vụ TNGT nghiêm trọng.

• Vào lúc 22 giờ 10 ngày 17/11, tại đường Trần Hưng Đạo thuộc khu phố Hải An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, xe mô tô BKS 60C2- 524.98 do chị Trần Thị Thúy Quyên (SN 2003) điều khiển theo hướng từ xã Phước Hội về thị trấn Phước Hải đã xảy ra tai nạn với xe mô tô 72H1-315.86 do anh Trần V.L (SN 1995) điều khiển, hướng ngược lại. Hậu quả anh L. tử vong.

• Lúc 17 giờ 50 ngày 17/11 tại đường Đá Bạc - Bông Trang thuộc ấp Tân Rú, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, xe mô tô 72F1-344.09 do ông Nguyễn V.C (SN 1962) điều khiển theo hướng từ Xuyên Mộc đi Suối Rao, Châu Đức, khi đến địa điểm trên đã xảy ra tai nạn với xe máy kéo do Ngô Văn Hùng (SN 1998) điều khiển từ đường đất ấp Tân Rú ra đường Đá Bạc - Bông Trang. Hậu quả của vụ tai nạn làm ông C. tử vong. (Linh Diệu)