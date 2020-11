AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 15/11, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại hẻm 467 Trần Phú, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang đối tượng Ngô Văn Lâm (SN 1978, quê tỉnh Hưng Yên) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp (đối tượng khai nhận là Heroin). (Sơn Khê)

Trộm tài sản

Ngày 15/11, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Lê Trọng Hiếu (SN 1988, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi trộm tài sản. Trước đó, tại khu vực vườn nhãn thuộc ấp 2, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ, đối tượng Hiếu đã trộm 1 con bò của anh Nguyễn Chiến Thắng (SN 1991, TX.Phú Mỹ) trị giá khoảng 20 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Phương (SN 1986, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi trộm tài sản. Theo thông tin ban đầu, tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ đối tượng Phương đã trộm 1 ĐTDĐ hiệu Vivo trị giá 1,1 triệu đồng của một chủ tiệm sửa xe máy. Đối tượng Phương chưa xóa án tích về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Phước An)

Hủy hoại tài sản

Ngày 15/11, Công an TP.Bà Rịa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Huy (SN 1998, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi hủy hoại tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại nhà bà Đỗ Thị Huyến (SN 1965, ở tổ 1, KP2, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) đối tượng Huy đã đập vỡ 3 cửa kính nhà và phần đầu xe mô tô hiệu Honda Dream. (Trí Nhân)

Cướp giật tài sản

Ngày 15/11, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Duy Bảo (SN 1987, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại trước số nhà 4/19, Kha Vạn Cân, phường 7, TP.Vũng Tàu. (Lê Nguyễn)