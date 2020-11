AN NINH - TRẬT TỰ

Hiếp dâm trẻ em

Ngày 28/11, Công an TX. Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Nhật Hóa (SN 1981, quê tỉnh Vĩnh Long) về hành vi hiếp dâm. Theo thông tin ban đầu, tại phường Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ) lợi dụng N.T.Đ. (SN 2003, quê tỉnh Cà Mau) bị bệnh tâm thần, nên Hóa đã dụ dỗ và quan hệ tình dục 2 lần. (Sơn Khê)

Chống người thi hành công vụ

Ngày 28/11, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tổ công tác Công an phường 7 (TP. Vũng Tàu) đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn thì Bùi Văn Công (SN 1945, trú tại TP. Vũng Tàu) đã có hành vi chống người thi hành công vụ. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 28/11, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài tiến lên ăn tiền xảy ra tại quán cà phê “The Kun” đường Nguyễn Đình Chiểu (KP. 2, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa). Qua xác minh được biết, tại quán cà phê trên, Công an TP. Bà Rịa bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bài ăn tiền. Tang vật thu giữ 4 ĐTDĐ và 460 ngàn đồng. Trong đó, Tuấn là đối tượng chưa được xoá án tích. (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 28/11, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đã đột nhập vào nhà chị Phạm Thị Thùy Trang (SN 1992, ở đường Phan Chu Trinh, phường 2, TP. Vũng Tàu) trộm 1 Ipad, 2 đồng hồ, 1 laptop và 4 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị trộm khoảng 59 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Va chạm giao thông, 4 người bị thương

Khoảng 13 giờ ngày 29/11, xe ô tô biển số 72A-440.72 do Nguyễn Hữu Lợi (20 tuổi, trú ấp Tân Giao, xã Láng Lớn) điều khiển lưu thông trên đường 11, hướng từ KCN Sonadezi Châu Đức ra Quốc lộ 56. Khi đi đến ngã tư gần cây xăng Cẩm Tú (thôn Gio An, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) thì bị xe ô tô tải biển số 72C-177.88 do Đỗ Thành Huy (24 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) từ trong hẻm hướng từ xã Nghĩa Thành đi Suối Nghệ lao ra và tông vào hông xe. Sau cú va chạm, xe ô tô biển số 72A-440.72 lộn nhào 2 vòng trước khi tông vào hàng rào nhà một người dân khiến 4 người trên xe bị thương, sau đó được người dân đưa đi cấp cứa tại Bệnh viện Bà Rịa; 2 xe ô tô hư hỏng nặng. (Thái Bình)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 28/11, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Dương Minh Tâm (SN 1984, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Theo hồ sơ, tại hẻm 84 (Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì), lực lượng Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Tâm đang tàng trữ trái phép 0,24g ma tuý tổng hợp. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 2 xe mô tô có đặc điểm sau: Hiệu Attila màu đỏ, biển số 72L5-9896, số máy 071649, số khung 071649; Xe mô tô biển số 72K7-2855, số máy 9ME5A-0026665, số máy 150FMG-100002665. Ai là chủ sở hữu các xe trên liên hệ Công an TP. Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, gặp ĐTV Dương Văn Nhật) để giải quyết.