Nhiều tiện ích khi căn cước công dân gắn thẻ chíp điện tử

Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) của Bộ Công an đã được Thủ tướng ký quyết định phê duyệt. Đề xuất thẻ CCCD sẽ được gắn thẻ chíp điện tử đang là vấn đề nhận được sự quan tâm của người dân. Phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh xung quanh vấn đề này. * Phóng viên: Thưa Thượng tá, việc cấp CCCD gắn chíp có tính bảo mật ra sao?

- Thượng tá Đinh Văn Bình: Dự kiến đầu tháng 11/2020, cơ quan công an sẽ bắt đầu cấp thẻ CCCD gắn chíp cho người dân. Thẻ CCCD sử dụng chíp điện tử có nhiều ưu điểm hơn so với mã vạch. Chip sử dụng trên thẻ CCCD tuân thủ quy định bảo mật của thế giới và Việt Nam, trên chíp có thực hiện ký số, do vậy khó làm giả, đảm bảo độ tin cậy trong thực hiện các giao dịch.

Chíp có khả năng lưu trữ thông tin sinh trắc học (như dấu vân tay), cho phép xác thực đảm bảo chính xác con người. Qua đó, thông tin chủ thẻ được định danh một cách chính xác, giảm thiểu mọi nguy cơ về giả mạo thẻ, bảo đảm an toàn bảo mật nhất là trong các giao dịch tài chính.

Khi đề xuất sử dụng CCCD có gắn chíp điện tử, Bộ Công an đã xây dựng phương án đảm bảo tính bảo mật thông tin được lưu trữ trên chíp; phương án này được các đơn vị chuyên môn đánh giá, nghiệm thu, bảo đảm bảo mật trước khi đưa vào phát hành sử dụng rộng rãi trong xã hội.

* Hiện nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn liệu chip điện tử có tính ưu việt gì so với mã vạch như trước đây. Thượng tá có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

- Thẻ CCCD gắn chíp điện tử có lượng thông tin lưu trữ lớn hơn nhiều lần so với thẻ CCCD mã vạch, có thể lưu trữ được nhiều trường thông tin, tích hợp thêm các thông tin của các bộ, ngành khác, như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe và các loại giấy tờ có giá trị khác…

Về mặt kỹ thuật công nghệ, độ mở của thẻ chíp rộng hơn và cũng linh hoạt hơn. Trên nền tảng thẻ chíp, hoàn toàn có thể triển khai thêm các loại thông tin, dữ liệu hay dịch vụ tiện ích trong tương lai. Khi thẻ CCCD gắn chíp điện tử có tích hợp đầy đủ các thông tin, thì người dân đi giao dịch và làm các thủ tục hành chính sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ, giảm thời gian và chi phí cho những thủ tục hành chính công, thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch trực tuyến của Chính phủ điện tử.

* Vậy những trường hợp đang sử dụng CMND và CCCD mã vạch thì các giao dịch dân sự sẽ được thực hiện như thế nào?

- Khi cấp thẻ CCCD gắn chíp trên cả nước thì CMND và thẻ CCCD mã vạch đã cấp cho người dân trước đây vẫn có giá trị sử dụng bình thường. Tuy nhiên, CMND 9 số sau ngày 1/7/2021, sẽ hết hạn sử dụng. Còn CCCD mã vạch 12 số được sử dụng cho tới khi hết hạn theo quy định của Luật CCCD. Mong muốn của Bộ Công an là dự án cấp thẻ CCCD được thực hiện song trùng với dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mục tiêu từ nay tới ngày 1/7/2021, cấp được 50 triệu CCCD cho người đến tuổi theo quy định. Đến cuối năm 2020, khi bắt đầu cấp thẻ CCCD gắn chíp, sẽ có đồng thời bốn mẫu căn cước cùng có hiệu lực, có giá trị sử dụng, gồm: CMND 9 số, CMND 12 số, CCCD mã vạch và CCCD gắn chíp.

Từ nay tới khi cấp thẻ CCCD gắn chíp, người dân khi tới làm thủ tục cấp đổi thẻ CCCD mã vạch sẽ được lực lượng công an giải thích để hiểu rõ việc này. Người dân bị mất CMND hoặc CMND bị hư hỏng vẫn được làm thủ tục cấp đổi sang thẻ CCCD mã vạch. Nếu CMND còn sử dụng được thì người dân nên tiếp tục sử dụng, chờ tới khi được cấp thẻ CCCD có gắn chíp hiện đại, để vừa đỡ tốn kém ngân sách nhà nước, vừa đỡ mất công đổi lại nhiều lần.

