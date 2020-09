AN NINH - TRẬT TỰ

Tai nạn giao thông, 1 người tử vong

Ngày 21/9, Công an TX. Phú Mỹ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đường 965 thuộc phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ khiến 1 người tử vong. Cụ thể là xe mô tô BKS: 36B4-596.30 do anh Nguyễn Đỗ Thái H. (38 tuổi, trú tại phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ) điều khiển khi lưu thông đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS: 72C-063.05 do anh Lê Quang Dương (32 tuổi, trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển. Vụ va chạm khiến anh H. tử vong. (Kim Anh)

Trộm tài sản

Ngày 21/9, Công an huyện Châu Đức điều tra vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Trần Xuân Lãm (70 tuổi, trú tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) lấy trộm 1 xe mô tô hiệu Vision BKS: 72F1-353.25 và 1 xe mô tô hiệu Super Dream BKS: 72F4-4258. (Ngô Huy)

 Cùng ngày, Công an TP. Bà Rịa đang tiến hành điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Thành (59 tuổi, trú tại phường Phước Trung, TP Bà Rịa). Trước đó, ông Thành đi làm về thì phát hiện kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 1 laptop và một số tiền mặt. (Huy Na)