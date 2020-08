Tai nạn giao thông, 1 người tử vong

Ngày 17/8, Công an huyện Long Điền tiến hành điều tra nguyên nhân 1 vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 15/8, tại giao lộ đường Lê Duẩn và Nguyễn Tất Thành thuộc khu phố Hải An, TT. Long Hải, huyện Long Điền. Vào thời điểm trên, xe mô tô BKS 1A-001.23 do anh Đ.T.S (SN 1990, HKTT: TX. Phú Mỹ) điều khiển xe lưu thông theo hướng từ đèo Nước Ngọt về xã Phước Hưng, khi đến địa điểm trên đã xảy ra tai nạn với xe ô tô tải BKS: 72C-142.77 do anh Đào Văn Châu (SN 1972, HKTT: phường Long Toàn, TP.Bà Rịa) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả làm anh S. tử vong tại hiện trường. (Độ Luân)

Vận động đối tượng truy nã đầu thú

Ngày 17/8, Công an TX. Phú Mỹ cho biết đã tiếp nhận Dương Văn Hà (SN 1990, HKTT: xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ), đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ ra quyết định truy nã tháng 5/2020 về hành vi “trộm cắp tài sản”, ra đầu thú. Hiện, Công an TX. Phú Mỹ đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. (Ngọc Mai)

Bắt tụ điểm đá gà

Vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 16/8, tại ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền, Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Tam Phước bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tang vật thu giữ: 3 con gà, 1 chiếc cân cùng nhiều tang vật khác. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra, xử lý. (Thành Lê)