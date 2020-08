AN NINH - TRẬT TỰ

Ngày 14/8, Công an TP. Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại khu vực trụ đèn số 578 đường 3/2, đoạn thuộc phường 12, TP. Vũng Tàu khiến 1 người tử vong. Xe mô tô BKS: 59P2-25683 do anh Phạm Hoàng Chí T. (35 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển chở theo 1 người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) lưu thông hướng Vũng Tàu đi Bà Rịa, khi đến địa điểm trên do không làm chủ tay lái đã va chạm vào dải phân cách cứng gây tai nạn. Vụ va chạm khiến anh T. tử vong, người ngồi sau bị thương. (Kim Anh)

Tàng trữ ma túy bị bắt

Ngày 14/8, Công an huyện Long Điền cho biết vừa bắt quả tang Huỳnh Thị Ngọc Tuyết (38 tuổi, trú tại xã An Ngãi, huyện Long Điền) đang có hành vi tàng trữ trái phép 3 gói ma túy đá tại khu vực xã An Ngãi. Cơ quan Công an đang tiến hành hồ sơ xử lý theo quy định. (Huy Na)

Lừa đảo qua điện thoại

Ngày 14/8, Công an TP. Bà Rịa điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ vụ án, bà H. (trú tại TP. Bà Rịa) trình báo có quen và nói chuyện với một người đàn ông quốc tịch Mỹ qua điện thoại, sau đó được người này hứa gửi tặng 1 phần quà có giá trị. Ngày 10/8, một người tự nhận là nhân viên hải quan gọi điện thông báo có 1 phần quà trị giá 1,5 triệu USD chuyển cho bà H. từ Mỹ và yêu cầu bà đóng tiền phạt vì không khai báo hải quan để lấy món quà này. Vì tin tưởng bà H. đã chuyển số tiền 200 triệu đồng cho đối tượng này. Sau khi chuyển tiền bà H. mới biết mình bị lừa nên đã trình báo cho cơ quan công an. (Huy Ngô)