Tử vong nghi do sốc ma túy đá

Ngày 13/8, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Điền khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của T.Q.T (SN 1986, trú tại huyện Long Điền). Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 10/8/2020, sau khi sử dụng ma túy T. cầm 1 thanh sắt leo tường vào nhà một người dân tại KP.Hải Hà 1, TT.Long Hải. Nhận được tin báo, khoảng 9 giờ Công an TT.Long Hải khống chế được T. đưa đến trạm y tế TT.Long Hải để điều trị. Tại đây, T. mất hoàn toàn kiểm soát về hành vi và nhận thức do sử dụng ma túy đá nên không điều trị được. Khoảng 30 phút sau, T. được đưa đến Công an TT.Long Hải để phục hồi sức khỏe và có người thân của T. trông coi. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, T. ngừng la hét và có biểu hiện suy yếu nên Công an TT.Long Hải cùng người thân đưa T. đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Nhận định nguyên nhân ban đầu T. tử vong do sốc ma túy. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/8, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Võ Văn Tâm (SN 1993, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại KP.Phước Trung, TT.Đất Đỏ, Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Tâm đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá (do đối tượng khai nhận). (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 13/8, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ trộm tài sản xảy ra tại kho Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, anh Võ Hoàng Tấn (SN 1982, quản lý kho) phát hiện 2 thanh dầm thép chịu lực dài 12m, tổng trọng lượng 72 tấn để tại khu vực cầu cảng số 0 bị mất trộm nên báo lực lượng chức năng. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 13/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, Trần Công Hoàng Vũ (SN 1998) điều khiển mô tô chở Hoàng Văn Thuận (SN 1987, cùng quê tỉnh Quảng Bình) lưu thông đến số 73 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu thì bị 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe mô tô theo sau dùng hung khí đâm anh Thuận 1 nhát ở vùng bả vai trái. (Trí Nhân)

Đánh bạc

Ngày 13/8, Công an huyện Đất Đỏ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Châu (SN 1978, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào xảy ra ngày 16/6, tại TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. (Nguyễn Anh)