AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 15/7, Công an TX.Phú Mỹ cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Trần Huỳnh Phụng (15 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) tại khu vực phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ. Được biết Trần Huỳnh Phụng là đối tượng bị truy nã theo quyết định số 5 ngày 25/6/2020 của Công an TP. Hồ Chí Minh về tội danh “cướp giật tài sản”. Công an TX. Phú Mỹ tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an TP. Hồ Chí Minh xử lý theo quy định. (Huy Na)

Vận động đối tượng ra đầu thú

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã vận động Nguyễn Thành Nam (26 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) ra trình diện theo thông báo truy tìm của Công an TP. Bà Rịa. Trước đó đối tượng này đã tham gia vào một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn TP.Bà Rịa. (Ngô Huy)